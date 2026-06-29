Călin Georgescu și Horațiu Potra, din nou la Înalta Curte. Judecătorii reiau dezbaterile în dosarul privind ordinea constituțională

Înalta Curte de Casație și Justiție reia luni dezbaterile în dosarul în care Călin Georgescu este trimis în judecată alături de Horațiu Potra și mai mulți membri ai grupării acestuia. Procesul revine în atenția instanței după schimbarea unuia dintre judecătorii completului.

Instanța supremă va relua luni dezbaterile în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false în formă continuată.

Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a dispus începerea judecății pe fond, însă Călin Georgescu și ceilalți inculpați au contestat decizia.

Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind repartizat inițial unui complet format din judecătorii Paul Mihail Frățilescu și Adina Adriana Radu. După ședința din 14 aprilie, instanța a amânat de trei ori pronunțarea unei soluții.

Ulterior, dosarul a fost repus pe rol după ce unul dintre magistrați a formulat o cerere de abținere, care a fost admisă. În aceste condiții, completul de judecată a fost schimbat, iar dezbaterile vor fi reluate.

În acest dosar, Parchetul General îi trimite în judecată pe Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de membri ai grupării conduse de acesta.

Anchetatorii susțin că mercenarii lui Horațiu Potra ar fi urmărit să se infiltreze în protestele organizate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca haos și de a destabiliza ordinea constituțională.

Potrivit procurorilor, planul ar fi fost stabilit în cadrul unei întâlniri desfășurate la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea scrutinului prezidențial.

Pe 17 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis înlocuirea arestului preventiv al lui Horațiu Potra cu măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, până la 16 iulie 2026.

Judecătorii au dispus ca acesta să poarte o brățară electronică de supraveghere, i-au interzis să dețină sau să folosească arme, iar monitorizarea sa este realizată de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, prin Poliția Municipiului Mediaș.

Horațiu Potra se afla în arest preventiv din noiembrie 2025, după ce a fost adus în România din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei sunt cercetați într-un dosar privind infracțiuni grave care, potrivit anchetatorilor, vizau destabilizarea României.