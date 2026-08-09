Călin Georgescu, conducătorul AUR. Crin Antonescu: Un personaj nociv şi periculos

Crin Antonescu lansează critici severe atât la adresa actualei conduceri a PNL, cât și asupra modului în care funcționează coaliția de guvernare, avertizând că tensiunile și conflictele interne nu fac decât să alimenteze electoral AUR. Fostul lider liberal consideră că formațiunea condusă oficial de George Simion beneficiază de pe urma nemulțumirilor publice, însă susține că adevărata influență asupra electoratului AUR este exercitată de Călin Georgescu.

În aceeași intervenție, Crin Antonescu l-a atacat în termeni foarte duri pe Ilie Bolojan, despre care spune că este „un demagog rudimentar” și că nu a reușit să transforme funcția de premier într-un avantaj pentru PNL.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale consideră că avansul AUR în preferințele electoratului nu este surprinzător, în condițiile în care actuala coaliție ar repeta, în opinia sa, greșelile făcute anterior de PSD și PNL.

”Pe mine nu mă sperie atât că AUR creşte, că AUR creşte, e natural să crească, ce vreţi să facă oamenii când tu le-ai spus că faci o coaliţie ca nu cumva să vină AUR, că faci o coaliţie pro-europeană că o să fie aia, aia, aia şi, de fapt, repeti la indigo scandalul stupid şi falimentar Ciucă-Ciolacu, PNL-PSD care a dus la rezultatele din 2024 dezastruoase? Asta fac acum, din nou, şi rezultatul nu poate fi decât acela că AUR creşte. Că creşte, foarte bine, e un partid”, a declarat sâmbătă seară, la Antena 3, Crin Antonescu.

În opinia sa, principala problemă nu este însă ascensiunea formațiunii în sine, ci faptul că o parte importantă a electoratului AUR continuă să se raporteze la Călin Georgescu.

Antonescu susține că AUR are în prima linie și oameni pe care îi consideră rezonabili, însă influența lui Călin Georgescu asupra propriului electorat rămâne determinantă.

El afirmă că ”nici măcar AUR nu-i problema, ci faptul că votanţii AUR continuă să se raporteze la Călin Georgescu, nu la Simion, nu la alţi oameni chiar rezonabili care circulă prin platouri şi prin Parlament şi prin funcţii de conducere în AUR, ci la Călin Georgescu, în aşa fel încât, psihologic, Călin Georgescu conduce partidul ăla”.

Antonescu a nominalizat mai multe figuri din partid despre care spune că nu exercită aceeași influență.

”Nu domnul Dungaciu, nu domnul Peiu, nu domnul Piperea, nici chiar domnul Simion care, din punctul meu de vedere, încă ar fi un partener rezonabil de dialog”.

Fostul prezidențiabil estimează că, în condițiile în care AUR rămâne sub influența lui Călin Georgescu, formațiunea ar putea obține rezultate electorale mult mai mari.

În același context, îl cataloghează pe Georgescu drept ”un personaj nociv şi periculos”.

O mare parte din criticile fostului lider PNL s-au îndreptat și împotriva lui Ilie Bolojan.

„Cred că Bolojan, ca să vă citez, face mişto de noi, toţi ceilalţi. (…) Pentru că este un demagog rudimentar domnul Bolojan. O spun, nu e o jignire, este un demagog rudimentar inclusiv în chestiunea asta (privind criza energiei – n.r.). Îl cunosc de mult, dar asta nu schimbă situaţia domniei sale, din păcate”, a afirmat Crin Antonescu, sâmbătă seară, într-o emisiune la Antena 3.

Antonescu spune că imaginea pe care o avea anterior despre actualul lider PNL era diferită de cea formată în ultimii ani.

El afirmă că nu a știut despre Bolojan „nici că-i hashtag, nici că-i prieten cu hashtagii, nici că este atât de demagog, nici că este atât de rudimentar”.

Totodată, fostul lider liberal susține că nu l-a considerat niciodată pe Ilie Bolojan drept cea mai potrivită persoană pentru funcția de premier.

Potrivit lui Antonescu, experiența administrativă a acestuia nu era suficientă pentru a-l transforma automat în cea mai calificată variantă pentru conducerea Guvernului.

Criticile merg și către actuala direcție în care s-ar fi îndreptat Partidul Național Liberal.

Crin Antonescu afirmă că, atunci când Bolojan a ajuns la conducerea PNL, nu se aștepta ca partidul să sufere transformările pe care le reclamă acum.

El spune că nu s-a gândit că Ilie Bolojan va „transforme PNL în Dinamo Victoria, USR 2”.

„Nu am crezut chiar că o să ajungă Partidul Naţional Liberal să rămână în Sighiartău, domnul primarul de la Reşiţa şi domnul Florin Roman, că ăştia sunt vechi. Dincolo de chestiunea asta, domnul Bolojan m-am gândit că avea treabă la partid, că sunt multe de făcut la partid, de aprins lumina, de dobândit o experienţă parlamentară pe care domnia sa nu o are”, afirmă Antonescu.

Antonescu susține că Ilie Bolojan ar fi putut confirma în funcția de premier, dar apreciază că acest lucru nu s-a întâmplat.

„Se putea întâmpla să fie un prim-ministru foarte bun. N-a fost. Dar am pornit de la demagogie. (…) Domnul Bolojan este preocupat acum, apropo de criză, domnul Bolojan n-are niciun gând să facă ceva bun pentru ca noi să ieşim din această criză, domnul Bolojan crede împreună cu propaganda sa – pe bună dreptate sau nu vom vedea, eu cred că nu – că va acumula la nesfârşit nişte puncte şi cu preţul vraiştei care e România, că România stă fără guvern, o să fie bine aşa şi o să adune puncte întruna, întruna. Eu cred că mai mult decât suma PNL-USR cât era ea la început nu va aduna”, este de părere Crin Antonescu.

În opinia sa, strategia politică a actualului lider PNL nu va aduce o creștere electorală suficient de mare pentru a schimba radical raportul de forțe.

Fostul lider PNL consideră că actuala strategie de confruntare cu PSD nu face decât să împingă o parte dintre alegători către AUR.

El apreciază că, „în vreme ce domnul Bolojan şi propaganda sa speră că ducând această luptă, asta a lor în care sunt experţi, cu PSD-ul, vor ajunge la jumătate plus unul din electoratul României, ei de fapt, cu fiecare zi, adaugă voturi părţii celeilalte, AUR”.

În această logică, Antonescu vede ascensiunea AUR mai degrabă ca efect al nemulțumirii față de actuala guvernare decât ca rezultat exclusiv al strategiei proprii a partidului.