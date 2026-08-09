Cât costă un plin în România pe 9 august. Prețuri benzină și motorină în marile orașe

Prețurile carburanților rămân la niveluri ridicate duminică, 9 august 2026. Benzina standard costă, în medie, 9,39 lei pe litru la nivel național, în timp ce pentru un litru de motorină standard șoferii achită, în medie, 10,54 lei. Față de 1 iulie, diferențele sunt importante: benzina s-a scumpit cu 74 de bani pe litru, iar motorina cu 97 de bani. Cotația petrolului Brent a ajuns, între timp, la 83,55 dolari pe baril.

Datele centralizate de PretCarburant.ro pentru duminică, 9 august 2026, arată că prețul mediu național al benzinei standard este de 9,39 lei/litru. Valorile găsite în cele 1.419 stații monitorizate sunt cuprinse între 9,26 și 9,85 lei/litru.

În cazul motorinei standard, media națională este de 10,54 lei/litru. Monitorizarea, realizată în 1.420 de benzinării, indică prețuri cuprinse între 10,43 și 11,20 lei/litru.

Față de ziua precedentă, mediile naționale pentru benzină și motorină au rămas neschimbate.

Situația este diferită dacă actualele tarife sunt comparate cu cele de la începutul lunii iulie. Benzina standard este mai scumpă cu 74 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 8,6%. Motorina standard înregistrează un avans și mai mare, de 97 de bani pe litru, respectiv 10,1%.

Astfel, la un plin de 50 de litri, diferența față de prețurile din 1 iulie ajunge la aproximativ 37 de lei pentru benzină și 48,5 lei pentru motorină.

Cel mai mic preț identificat duminică pentru benzina standard este de 9,26 lei/litru, la o stație Rompetrol din Nădlac, județul Arad.

Pentru motorina standard, cel mai redus tarif este de 10,43 lei/litru, înregistrat la o stație Socar din Arad Șaguna, județul Arad.

În cazul GPL, media națională este de 4,61 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. Prețurile monitorizate sunt cuprinse între 3,61 și 5 lei/litru. Față de 1 iulie, GPL s-a scumpit cu 6 bani, adică 1,3%. Cel mai mic preț, de 3,61 lei/litru, a fost găsit la o stație Rompetrol din Galați.

În București, benzina standard are un preț mediu de 9,39 lei/litru, iar motorina ajunge la 10,53 lei/litru.

La Cluj-Napoca, mediile sunt de 9,40 lei pentru benzină și 10,55 lei pentru motorină, în timp ce la Timișoara șoferii plătesc în medie 9,40 lei/litru pentru benzină și 10,56 lei/litru pentru motorină.

La Iași, benzina costă în medie 9,39 lei/litru, iar motorina 10,53 lei/litru. În Constanța, media este de 9,39 lei/litru pentru benzină și 10,54 lei/litru pentru motorină.

La Brașov, prețurile medii sunt de 9,39 lei/litru pentru benzină și 10,54 lei/litru pentru motorină. Craiova are o medie de 9,38 lei pentru benzină și 10,52 lei pentru motorină, iar la Oradea valorile ajung la 9,41 lei, respectiv 10,57 lei/litru.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard este înregistrată în Ialomița, unde litrul costă 9,37 lei. La polul opus se află Bistrița-Năsăud, cu o medie de 9,44 lei/litru.

În cazul motorinei, Gorjul are cea mai mică medie, de 10,50 lei/litru. Cea mai ridicată medie este tot în Bistrița-Năsăud, unde motorina ajunge la 10,64 lei/litru.

Potrivit PretCarburant.ro, datele privind benzina și motorina sunt calculate pe baza prețurilor valabile din 1.673 de stații din întreaga țară, monitorizate la fiecare două ore.

Evoluția prețurilor la pompă vine în contextul în care cotația petrolului Brent se situează la 83,55 dolari pe baril. Valoarea este cu 1,32 dolari mai mare decât cotația precedentă.

Comparativ cu 1 iulie, când Brent era cotat la 73,38 dolari pe baril, creșterea ajunge la 13,9%.

Datele de duminică arată astfel că, deși prețurile medii la pompă nu s-au modificat față de ziua precedentă, șoferii continuă să suporte costuri considerabil mai mari decât la începutul lunii iulie, în special în cazul motorinei.