Primăriile pot scoate la iveală construcțiile „invizibile”! Cum pot fi descoperite garajele și anexele nedeclarate?

Un garaj, o terasă sau o anexă construită în curte poate deveni o cheltuială serioasă dacă nu apare în evidențele autorităților. Din 2026, proprietarii trebuie să fie mai atenți: impozitele pot crește semnificativ, iar dronele pot ajuta primăriile să descopere construcțiile nedeclarate și să verifice situația reală din teren.

Românii care au construit un garaj, o terasă sau alte clădiri fără să le declare autorităților riscă majorări importante ale taxelor și impozitelor. În plus, autoritățile locale pot apela inclusiv la drone pentru a identifica mai ușor construcțiile nedeclarate.

O construcție realizată fără autorizație nu presupune doar riscul unor sancțiuni, ci și plata unor impozite considerabil mai mari. Legislația în vigoare stabilește un regim fiscal mai sever pentru proprietarii care au ridicat clădiri fără respectarea procedurilor legale.

În cazul construcțiilor realizate cu autorizație de construire, valoarea impozabilă este calculată pe baza documentației care a stat la baza emiterii autorizației, fără aplicarea acestor majorări. Situația este diferită în cazul clădirilor ridicate fără autorizație.

Pentru construcțiile fără autorizație, impozitul se majorează cu 100% pentru o perioadă de cinci ani. Practic, proprietarii pot ajunge să plătească dublu față de nivelul normal al impozitului, ceea ce poate genera costuri importante pe o perioadă îndelungată.

Există însă o excepție prevăzută de lege. Clădirile construite înainte de 1 august 2001 nu sunt vizate de această majorare, astfel că proprietarii acestora nu intră sub incidența regimului fiscal mai sever.

Ridicarea unei construcții reprezintă doar primul pas. Proprietarii au și obligația de a o declara autorităților, iar nerespectarea acestei cerințe poate avea, la rândul său, consecințe financiare importante.

Legea prevede sancțiuni fiscale pentru clădirile care nu sunt declarate, chiar dacă acestea au fost deja construite. În astfel de situații, impozitul nu rămâne la valoarea inițială, ci crește progresiv în funcție de perioada de întârziere. Mai exact, impozitul se majorează cu 30% pentru fiecare interval de șase luni în care construcția rămâne nedeclarată.

Astfel, cu cât proprietarul amână mai mult îndeplinirea obligației de declarare, cu atât suma datorată autorităților devine mai mare. Declararea la timp a unei construcții poate face, prin urmare, diferența între plata unui impozit obișnuit și acumularea unor costuri suplimentare care cresc de la un semestru la altul.

Proprietarii nu se mai pot baza doar pe faptul că o construcție nu a fost observată până acum de autorități. Administrațiile locale au la dispoziție tehnologii moderne pentru verificarea situației din teren, inclusiv drone care pot ajuta la identificarea clădirilor care nu apar în evidențele fiscale.

Imaginile obținute cu ajutorul dronelor pot fi comparate cu datele existente în registrele autorităților, pentru a verifica dacă situația reală a proprietăților corespunde informațiilor declarate. În acest fel, garajele, anexele, terasele sau alte construcții care nu au fost declarate pot fi depistate mai ușor.

Scopul acestor verificări este actualizarea evidențelor fiscale și stabilirea corectă a impozitelor datorate de proprietari. În cazul în care sunt descoperite construcții nedeclarate, proprietarii pot fi obligați să le declare și să achite taxele aferente, precum și eventualele majorări prevăzute de lege.

Nu este suficient ca o construcție să fie ridicată pe un teren aflat în proprietate personală. Pentru a evita costurile suplimentare, proprietarii trebuie să respecte atât obligația de a obține autorizația de construire, atunci când aceasta este necesară, cât și obligația de a declara imobilul la autoritățile competente.

Regimul fiscal diferă în funcție de situația fiecărei construcții. În cazul clădirilor autorizate, valoarea impozabilă este stabilită pe baza documentației care a stat la baza emiterii autorizației de construire. În schimb, construcțiile realizate fără autorizație sau cele care nu au fost declarate pot atrage majorări ale impozitului, în condițiile prevăzute de lege.

În același timp, autoritățile locale dispun de instrumente moderne pentru verificarea situației reale din teren. Inclusiv dronele pot fi utilizate pentru identificarea garajelor, anexelor, teraselor și a altor construcții care nu figurează în evidențele fiscale.

Respectarea obligațiilor legale poate evita, astfel, atât plata unor impozite mai mari, cât și eventualele măsuri pe care autoritățile le pot dispune în cazul construcțiilor nedeclarate sau realizate fără respectarea cerințelor legale.