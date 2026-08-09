Mii de pensionari trebuie să facă un pas important din toamnă. Ce document nu trebuie ignorat

Românii care încasează pensii din Italia trebuie să fie atenți la o procedură importantă în luna septembrie. Autoritățile italiene vor trimite formularele REDEST 2026, iar pensionarii trebuie să le completeze anual pentru a declara veniturile obținute în anul precedent.

Pe baza informațiilor furnizate prin aceste formulare, statul italian stabilește persoanele care sunt eligibile pentru acordarea celei de-a 14-a pensii. Acest sprijin financiar este acordat separat față de a 13-a pensie, care este destinată tuturor pensionarilor din sistemul italian.

Formularul REDEST trebuie completat de toți beneficiarii vizați, inclusiv de persoanele care au ca singură sursă de venit pensia. Documentul solicită informații despre datele personale, situația civilă și veniturile realizate. Detalii mai multe puteți citi pe site-ul nps.it.

Pentru completarea dosarului pot fi solicitate documente eliberate de Casa de Pensii, ANAF sau fostul angajator, în funcție de situația fiecărui beneficiar. După completare, actele trebuie validate printr-un patronat italian din România sau prin Ambasada Italiei.

Transmiterea documentelor se poate face în mai multe modalități. Pensionarii au posibilitatea să le depună fizic, să le trimită prin e-mail sau să utilizeze platforma INPS. Veniturile pot fi declarate direct în lei, iar persoanele care nu primesc formularul prin poștă îl pot descărca de pe site-ul instituției italiene.

Completarea formularului reprezintă o etapă necesară pentru stabilirea drepturilor acordate de autoritățile italiene. Datele declarate sunt folosite pentru verificarea condițiilor privind acordarea celei de-a 14-a pensii, în funcție de veniturile și vârsta beneficiarilor.

În România, pensionarii cu venituri mici vor primi un nou sprijin financiar la finalul anului. Ajutorul este destinat persoanelor ale căror pensii nu depășesc suma de 3.000 de lei.

Pentru pensiile de până la 1.500 de lei, statul acordă un sprijin anual de 1.000 de lei. Pensionarii care au venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei vor primi 800 de lei, iar pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei suma acordată este de 600 de lei.

Banii urmează să fie distribuiți automat, prin Poșta Română sau pe card, fără ca beneficiarii să depună cereri pentru primirea acestui ajutor.

Măsurile vizează atât pensionarii români care primesc drepturi din sistemul italian, prin actualizarea informațiilor privind veniturile, cât și pensionarii din România care se încadrează în limitele stabilite pentru acordarea sprijinului financiar.