Legea salarizării schimbă regulile pentru bugetari. Ce rol va mai avea vechimea în calculul salariului

Vechimea în muncă va continua să aibă un rol important în stabilirea salariilor pentru angajații din sectorul public, potrivit proiectului noii Legi a salarizării. Noua formulă menține legătura dintre experiența acumulată de angajat și nivelul salariului de bază, printr-un sistem de gradații care aduce creșteri salariale treptate pe măsură ce este îndeplinită vechimea prevăzută de lege.

Angajații din sectorul public urmează să fie încadrați în șase gradații de vechime, iar trecerea de la o categorie la alta va produce automat o creștere a salariului de bază. Majorarea nu va depinde de evaluări de performanță, de susținerea unui examen sau de aprobarea conducerii instituției, ci va fi acordată odată cu îndeplinirea condițiilor de vechime prevăzute de lege.

Noua formulă de salarizare pornește de la stabilirea unui salariu de bază pentru fiecare funcție. Valoarea acestuia rezultă prin înmulțirea coeficientului corespunzător postului ocupat cu valoarea de referință stabilită prin lege.

Pentru funcțiile de execuție, coeficienții prevăzuți în grilele de salarizare sunt calculați, în general, pentru gradația 0. La suma rezultată se adaugă ulterior procentele aferente vechimii în muncă, în funcție de categoria în care este încadrat angajatul.

Astfel, două persoane care ocupă aceeași funcție și au același grad profesional pot avea salarii de bază diferite dacă una dintre ele are o vechime mai mare și beneficiază de o gradație superioară. Sistemul de gradații este conceput pentru a reflecta acumularea vechimii profesionale, prin aplicarea unor creșteri procentuale succesive asupra salariului de bază.

Prima categorie este gradația 0, destinată angajaților cu până la trei ani vechime. În această situație, salariul de bază este cel prevăzut în grila aferentă funcției, gradului sau treptei profesionale ocupate, fără o majorare suplimentară pentru vechime.

Gradația 1 se aplică persoanelor cu o vechime între trei și cinci ani. În acest caz, salariul de bază corespunzător gradației 0 este majorat cu 7,5%. Pentru angajații cu o vechime cuprinsă între cinci și zece ani este prevăzută gradația 2. Salariul stabilit la gradația 1 se majorează suplimentar cu 5%. Gradația 3 este acordată după acumularea unei vechimi între zece și 15 ani. Salariul corespunzător gradației 2 crește cu încă 5%. După 15 ani de activitate și până la 20 de ani de vechime se aplică gradația 4, care aduce o majorare suplimentară de 2,5% față de salariul avut la gradația anterioară. Gradația 5 este destinată angajaților cu peste 20 de ani vechime. Pentru această categorie este prevăzută o nouă majorare de 2,5% a salariului de bază.

Procentele aferente gradațiilor nu se însumează direct, ci se aplică succesiv la salariul deja majorat. Astfel, creșterea aferentă unei gradații superioare se calculează după aplicarea majorărilor anterioare.

Prin acest mecanism, un angajat cu peste 20 de ani vechime va avea un salariu de bază cu aproximativ 24,5% mai mare decât un angajat aflat la început de carieră pe aceeași funcție, nu cu exact 22,5%, cât ar rezulta din adunarea simplă a procentelor.

Spre exemplu, pentru un salariu corespunzător gradației 0 de 8.200 de lei brut, evoluția orientativă ar fi următoarea:

gradația 1: aproximativ 8.815 lei;

gradația 2: aproximativ 9.256 lei;

gradația 3: aproximativ 9.719 lei;

gradația 4: aproximativ 9.962 lei;

gradația 5: aproximativ 10.211 lei.

Pentru funcțiile de conducere, proiectul noii legi prevede un regim distinct. Salariul de bază pentru aceste poziții include deja nivelul maxim al gradației de vechime. În consecință, persoanele care ocupă funcții de conducere nu vor beneficia de majorările succesive acordate pentru vechime, aplicabile funcțiilor de execuție.

Proiectul de lege introduce reguli speciale și pentru anumite categorii profesionale. Militarii, polițiștii și polițiștii de penitenciare ar urma să fie încadrați în șapte gradații de vechime, fiecare corespunzând unei perioade de trei ani de activitate.

Pentru aceste categorii, trecerea la o gradație superioară ar urma să aducă o majorare de 3% a salariului.

De asemenea, sunt prevăzute reguli specifice pentru domenii precum educația și sănătatea, dar și pentru alte sectoare unde vechimea în specialitate este deja reflectată în grilele de salarizare prin coeficienți diferențiați.