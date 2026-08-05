Ce se întâmplă între orele 20:00 și 23:00 în București. Planul autorităților pentru consumul de energie

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avut o întâlnire cu reprezentanții marilor consumatori de energie din Primăria Municipiului București și a stabilit un pachet de 25 de măsuri pentru reducerea consumului energetic. Deciziile vor fi aplicate în instituțiile și companiile aflate în subordinea municipalității.

Potrivit Primăriei Capitalei, Societatea de Transport București (STB), Compania Municipală de Iluminat Public București, Compania Municipală Termoenergetica București, Administrația Domeniului Public București, precum și celelalte instituții subordonate vor implementa măsuri destinate reducerii consumului de energie electrică.

Ciprian Ciucu a solicitat companiilor municipale, considerate mari consumatoare de energie, să elaboreze propriile planuri de soluții, astfel încât reducerea consumului să nu afecteze calitatea și funcționarea serviciilor publice furnizate.

De asemenea, Poliția Locală a Municipiului București va transmite notificări operatorilor care dețin panouri publicitare digitale sau iluminate pentru oprirea alimentării acestora în intervalele stabilite ca fiind critice.

Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pentru luna august, pe fondul scăderii producției de energie electrică. Intervalul considerat critic este între orele 20:00 și 23:00, atunci când consumul de energie la nivel național atinge cele mai ridicate valori.

Primăria Municipiului București și instituțiile din subordine vor aplica măsurile într-un interval mai extins, pentru limitarea consumului în perioadele cu solicitare crescută a sistemului energetic.

În cazul Societății de Transport București, autobuzele electrice nu vor mai fi încărcate în intervalul 19:30 – 23:00. Totodată, vor fi reduse sau suspendate spălările exterioare și lucrările care folosesc aer comprimat la schimbul al doilea.

Iluminatul platformelor de parcare va fi pornit după ora 22:00, iar activitățile de întreținere și mentenanță programate între orele 19:00 și 23:00 vor fi reprogramate. De asemenea, iluminatul tehnologic din hale va fi diminuat între 19:30 și 23:00. Pe timpul nopții vor fi oprite luminile, aparatele de aer condiționat și încărcătoarele care nu sunt necesare.

Compania Municipală Termoenergetica București va opri pompele de ridicare a presiunii, iar furnizarea apei calde va continua prin utilizarea presiunii din rețeaua de apă rece. Compania va reduce sau va reprograma funcționarea pompelor de recirculare și presiune, va limita utilizarea echipamentelor de climatizare din sediile administrative și va opri iluminatul care nu este esențial.

Compania Municipală Iluminat Public București va reduce cu aproximativ 30% fluxul luminos al aparatelor LED integrate în sistemul de telegestiune. Poliția Locală a Municipiului București va notifica operatorii privați de publicitate pentru oprirea ecranelor digitale și a iluminatului mijloacelor de publicitate în intervalul 20:00 – 21:00, pe întreaga perioadă a lunii august.

La sediul Primăriei Municipiului București va fi oprit iluminatul ornamental al clădirii și al curții interioare pe timpul nopții. De asemenea, iluminatul din lambriurile holurilor va fi oprit după finalizarea programului, sistemul de răcire al clădirii va fi redus pe durata lunii august, iar încărcarea mașinilor electrice nu se va realiza în intervalul critic și pe timpul nopții.

Administrația Domeniului Public a Municipiului București va reduce iluminatul la sedii, cimitire, crematorii și în parcuri. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va limita iluminatul administrativ și exterior la nivelul strict necesar, va opri echipamentele electronice care nu sunt indispensabile după încheierea programului și va restrânge utilizarea aparatelor de climatizare. Activitățile care presupun un consum ridicat de energie vor fi reprogramate în afara intervalului critic.

Măsuri similare vor fi aplicate și de instituțiile de cultură aflate în subordinea Primăriei Capitalei. Biblioteca Metropolitană București, Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești, Muzeul Municipiului București, Circul Metropolitan București, ARCUB – Arte și Evenimente Urbane București, Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles”, Muzeul Național al Literaturii Române, Opera Comică pentru Copii și cele 10 teatre din subordinea PMB vor opri iluminatul interior și exterior pe timpul nopții.

Aceste instituții vor opri climatizarea pe timpul nopții și în spațiile fără public sau neutilizate, vor optimiza folosirea aparatelor de aer condiționat prin comasarea personalului acolo unde activitatea este redusă și vor menține un consum minim de energie electrică în perioada în care stagiunea teatrelor este închisă. Totodată, echipamentele IT și dispozitivele electronice vor fi deconectate la finalul programului pentru evitarea funcționării în regim de stand-by