Facturile la energie ar putea crește cu până la 20%. Când vor apărea scumpirile?

Facturile la energie nu vor exploda peste noapte, dar specialiștii avertizează că scumpirile sunt aproape inevitabile. Totul depinde de evoluția crizei energetice și de momentul în care expiră contractele actuale. În cel mai pesimist scenariu, românii s-ar putea confrunta cu majorări de până la 20% la electricitate.

Creșterea prețurilor la energie va conduce, aproape inevitabil, la majorarea facturilor la electricitate, însă efectele nu vor fi resimțite imediat, deoarece majoritatea contractelor aflate în derulare au prețuri fixe, valabile de regulă pentru un an. Specialiștii consultați de HotNews.ro ne explică faptul că scumpirile vor apărea treptat, pe măsură ce contractele expiră și consumatorii le vor reînnoi.

România înregistrează în aceste zile de criză energetică unele dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa pe piața bursieră. În structura facturii de energie electrică, costul efectiv al energiei reprezintă aproximativ 45-50% din total, restul fiind alcătuit din tarifele de distribuție și transport, taxele către stat și marja de profit a furnizorilor.

În aceste condiții, actuala criză energetică nu va produce efecte imediate asupra facturilor populației. Totuși, pe măsură ce contractele existente vor expira, furnizorii vor introduce noi oferte care vor reflecta prețurile mai mari din piața angro.

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a prezentat trei scenarii privind evoluția prețurilor. În varianta optimistă, dacă sistemul energetic va rămâne sub control, facturile ar putea crește doar cu 2-5%, o majorare puțin vizibilă pentru consumatori. Într-un scenariu intermediar, dacă actuala criză se prelungește și va fi necesară oprirea unor consumatori industriali, creșterea facturilor ar putea ajunge la 10-15%.

Cel mai pesimist scenariu presupune agravarea situației energetice, pe fondul prelungirii secetei, al scumpirii gazelor naturale, al unui nivel insuficient al stocurilor și al riscurilor privind aprovizionarea în sezonul rece. În acest caz, Chisăliță estimează că furnizorii ar putea veni cu oferte chiar și cu 20% mai mari decât cele actuale. Potrivit lui, astfel de majorări ar putea apărea încă din luna august și s-ar aplica treptat, pe măsură ce consumatorii își reînnoiesc contractele.

„Vorbim aici de prelungirea secetei în toamnă, de creșterea prețurilor la gaze, de depozitele care nu sunt pline, de riscurile de aprovizionare cu gaze în regiune, odată cu intrarea în iarnă. Putem vedea prețuri chiar și cu 20% mai mari față de acum. Aceasta, chiar începând cu luna august și continuând cu lunile următoare, pe măsură ce ofertele aflate în vigoare expiră și consumatorii își reînnoiesc contractele pentru un an”, mai spune Chisăliță.

Aceeași perspectivă este împărtășită și de Corina Murafa, expert în politici energetice și membru al Comitetului Economic și Social European. Murafa consideră că majorarea facturilor este o consecință aproape inevitabilă, însă nu va afecta simultan toți consumatorii, ci doar pe măsură ce expiră contractele existente. Din acest motiv, ea recomandă verificarea perioadei de valabilitate a prețului prevăzut în contractul de furnizare.

Murafa apreciază, de asemenea, că nici Hidroelectrica nu va putea menține pe termen nelimitat actualele tarife reduse pentru clienții casnici. Ea explică faptul că prețurile foarte ridicate de pe piața pentru ziua următoare și din intervalele de consum maxim vor fi recuperate de furnizori prin noile oferte comerciale. Potrivit acesteia, această tendință este deja vizibilă în comparatorul de prețuri al ANRE, unde apar oferte de aproximativ 1,5 lei/kWh.

„Din păcate însă, există o consecință aproape inevitabilă: facturile vor crește atunci când va veni momentul reînnoirii contractelor de furnizare. Nu mâine și nici pentru toată lumea simultan, ci pe măsură ce expiră contractele existente. Verificați ce ați semnat și până când este valabil prețul actual. Prețurile foarte mari din piață pentru ziua următoare (piața spot a bursei de energie – n.r.) și din orele de vârf vor fi recuperate în timp de furnizori prin noile oferte. De altfel, acest lucru începe deja să se vadă în comparatorul ANRE, unde apar oferte care ajung spre 1,5 lei/kWh. Nici Hidroelectrica nu va putea menține la nesfârșit prețurile actuale, indiferent câtă politică socială i se cere să facă”, a adăugat Murafa.

În prezent, Hidroelectrica rămâne cel mai ieftin furnizor de energie din România, cu un tarif de aproximativ 1,1 lei/kWh. Urmează Nova Power & Gas și Local Gaz, cu circa 1,2 lei/kWh, Grenerg – 1,21 lei/kWh, Premier Energy – 1,23 lei/kWh, PPC – 1,28 lei/kWh, MVM Future Energy – 1,39 lei/kWh și Engie – 1,46 lei/kWh.

În timpul zilei, România înregistrează un excedent de producție de energie datorită centralelor fotovoltaice, care funcționează aproape de capacitatea maximă, iar surplusul este exportat. De exemplu, luni, la ora 13:00, țara exporta peste 1.300 MW, potrivit datelor Transelectrica.

Situația se schimbă însă după apusul soarelui, când producția de energie solară scade brusc, iar hidrocentralele nu reușesc să acopere deficitul provocat de oprirea unui reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. Un singur reactor are o capacitate de aproximativ 700 MW și asigură circa 10% din consumul național de energie. Deficitul trebuie acoperit prin importuri, însă în același interval și celelalte state din regiune au nevoie de energie, ceea ce determină creșteri semnificative ale prețurilor.

Astfel, energia cu livrare marți, între orele 20:00 și 21:00, era tranzacționată pe piața spot administrată de OPCOM la 2.276 lei/MWh, de aproximativ cinci ori mai mult decât în jurul prânzului, când prețul varia între 400 și 450 lei/MWh.

Una dintre principalele vulnerabilități ale sistemului energetic românesc este lipsa unor capacități suficiente de stocare în baterii, care ar permite utilizarea seara a energiei produse în exces în timpul zilei, atunci când consumul casnic crește considerabil.