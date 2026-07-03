Transelectrica a testat cu succes restaurarea Sistemului Electroenergetic Național, în cadrul unui exercițiu desfășurat în Dobrogea

Transelectrica a desfășurat, în Dobrogea, un exercițiu complex de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național, coordonat de Dispecerul Energetic Național și realizat împreună cu principalii actori din sectorul energetic, pentru a testa procedurile de intervenție și capacitatea de reacție în cazul unor avarii majore.

Transelectrica a anunțat că a fost desfășurat cu succes un exercițiu complex de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) în zona Dobrogea, sub coordonarea Dispecerului Energetic Național (DEN). La acțiune au participat reprezentanți ai Rompetrol Energy, Societății Naționale Nuclearelectrica SA, Transelectrica și Operatorului de Distribuție Rețele Electrice România, exercițiul confirmând capacitatea de răspuns și de restaurare a sistemului în cazul producerii unei avarii majore.

Potrivit companiei, exercițiul a avut ca obiectiv testarea procedurilor operaționale de restaurare a SEN, a mecanismelor de coordonare și a cooperării dintre entitățile responsabile de funcționarea Sistemului Electroenergetic Național. Transelectrica, în calitate de Operator de Transport și Sistem, a asigurat coordonarea operațională a activităților, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale a oferit suportul necesar pentru comunicațiile utilizate pe parcursul exercițiului.

În cadrul simulării au fost verificate etapele de restaurare a alimentării cu energie electrică, funcționarea mecanismelor de comandă și control, precum și capacitatea de cooperare în timp real între toate entitățile implicate. Reprezentanții Transelectrica au precizat că rezultatele confirmă capacitatea Sistemului Electroenergetic Național de a răspunde eficient în situații de avarie și de a restabili alimentarea cu energie electrică în condiții de siguranță, prin aplicarea procedurilor de restaurare și prin colaborarea strânsă dintre participanți. Totodată, succesul exercițiului validează eficiența procedurilor operaționale și contribuie la consolidarea rezilienței SEN.

Compania subliniază că exercițiul demonstrează încă o dată nivelul ridicat de pregătire și profesionalism al specialiștilor din sectorul energetic, precum și buna coordonare asigurată de Dispecerul Energetic Național. Competența experților și colaborarea instituțională reprezintă elemente esențiale care consolidează capacitatea Sistemului Electroenergetic Național de a gestiona cu succes situații deosebite în funcționare.

Transelectrica arată că organizarea periodică a unor astfel de exerciții permite validarea procedurilor de restaurare, consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituțională și menținerea unui nivel ridicat de pregătire operațională. Aceste demersuri contribuie la asigurarea unui răspuns rapid și eficient în eventualitatea unor avarii și la garantarea continuității alimentării cu energie electrică în condiții de siguranță.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de operator de transport și sistem, are obligația de a testa anual o parte dintre măsurile prevăzute în Planul de Apărare și în Planul de Restaurare. Aceste exerciții sunt desfășurate în conformitate cu reglementările europene și naționale, în baza Regulamentului (UE) nr. 2196/2017 privind codul rețelei pentru situații de urgență și restaurare, aplicabil statelor membre ale rețelei europene de interconectare.

Reprezentanții Transelectrica subliniază că apărarea și restaurarea Sistemului Electroenergetic Național reprezintă activități esențiale pentru gestionarea situațiilor de urgență și readucerea sistemului la parametrii normali de funcționare. În contextul în care securitatea energetică are o importanță tot mai mare la nivel regional, astfel de exerciții contribuie la consolidarea capacității de reacție rapidă, la îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în Europa de Sud-Est și la creșterea rezilienței Sistemului Electroenergetic Național.