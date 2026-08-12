CET Progresu a fost conectată la Sistemul Energetic Național. Centrala livrează 35 MW și preia sarcina CET București Sud
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - ELCEN
CET Progresu a fost conectată la Sistemul Energetic Național și livrează aproximativ 35 MW de energie electrică, a anunțat Electrocentrale București (ELCEN). Centrala preia în această perioadă sarcina CET București Sud, care a intrat în programul anual de revizie tehnică.
CET Progresu livrează aproximativ 35 MW în Sistemul Energetic Național
Echipele ELCEN au început luni dimineață, 10 august, manevrele tehnice necesare pentru pornirea CET Progresu. Conectarea centralei la Sistemul Energetic Național (SEN) a fost realizată în cursul după-amiezii aceleiași zile.
Potrivit companiei, CET Progresu asigură în prezent un aport de energie electrică de aproximativ 35 MW în SEN.
Pornirea centralei are loc în contextul în care CET București Sud a intrat în programul anual de revizie tehnică. CET Progresu preia astfel sarcina acesteia pe perioada lucrărilor.
ELCEN anunțase încă de la sfârșitul săptămânii trecute că urmează să efectueze operațiunile necesare pentru repornirea centralei.
Funcționarea CET Progresu depinde de stabilizarea regimului hidraulic din rețeaua de termoficare
ELCEN atrage însă atenția că menținerea CET Progresu în condiții de siguranță depinde în mod semnificativ de situația din rețeaua primară de transport a agentului termic.
În această perioadă sunt desfășurate mai multe lucrări de reabilitare a rețelei din București, iar acestea influențează regimul hidraulic necesar funcționării centralei.
Pentru gestionarea situației, specialiștii ELCEN mențin o legătură tehnică permanentă cu dispeceratul Companiei Municipale Termoenergetica București.
Cele două companii urmăresc gestionarea debitelor de apă de adaos și menținerea presiunilor corespunzătoare pe retur. Potrivit ELCEN, echilibrarea continuă a parametrilor rețelei de transport este necesară pentru funcționarea în siguranță a echipamentelor și menținerea producției.
ELCEN încearcă să mențină producția și alimentarea cu apă caldă în sudul Capitalei
Pornirea CET Progresu are importanță și pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului. Centrala trebuie să asigure în această perioadă continuitatea alimentării cu apă caldă pentru consumatorii din zona de sud a Capitalei.
ELCEN precizează că depune eforturile tehnice necesare pentru menținerea centralei în exploatare la parametri optimi, în condițiile lucrărilor desfășurate în rețeaua de transport.
Funcționarea centralei presupune astfel coordonarea permanentă dintre producătorul de energie termică și electrică și operatorul rețelei de termoficare, în special pentru menținerea debitelor și presiunilor necesare.
CET Progresu rămâne conectată la Sistemul Energetic Național cu o producție de aproximativ 35 MW, în timp ce CET București Sud parcurge programul anual de revizie tehnică.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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