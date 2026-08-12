CET Progresu a fost conectată la Sistemul Energetic Național. Centrala livrează 35 MW și preia sarcina CET București Sud

CET Progresu a fost conectată la Sistemul Energetic Național și livrează aproximativ 35 MW de energie electrică, a anunțat Electrocentrale București (ELCEN). Centrala preia în această perioadă sarcina CET București Sud, care a intrat în programul anual de revizie tehnică.

Echipele ELCEN au început luni dimineață, 10 august, manevrele tehnice necesare pentru pornirea CET Progresu. Conectarea centralei la Sistemul Energetic Național (SEN) a fost realizată în cursul după-amiezii aceleiași zile.

Potrivit companiei, CET Progresu asigură în prezent un aport de energie electrică de aproximativ 35 MW în SEN.

Pornirea centralei are loc în contextul în care CET București Sud a intrat în programul anual de revizie tehnică. CET Progresu preia astfel sarcina acesteia pe perioada lucrărilor.

ELCEN anunțase încă de la sfârșitul săptămânii trecute că urmează să efectueze operațiunile necesare pentru repornirea centralei.

ELCEN atrage însă atenția că menținerea CET Progresu în condiții de siguranță depinde în mod semnificativ de situația din rețeaua primară de transport a agentului termic.

În această perioadă sunt desfășurate mai multe lucrări de reabilitare a rețelei din București, iar acestea influențează regimul hidraulic necesar funcționării centralei.

Pentru gestionarea situației, specialiștii ELCEN mențin o legătură tehnică permanentă cu dispeceratul Companiei Municipale Termoenergetica București.

Cele două companii urmăresc gestionarea debitelor de apă de adaos și menținerea presiunilor corespunzătoare pe retur. Potrivit ELCEN, echilibrarea continuă a parametrilor rețelei de transport este necesară pentru funcționarea în siguranță a echipamentelor și menținerea producției.

Pornirea CET Progresu are importanță și pentru sistemul de termoficare al Bucureștiului. Centrala trebuie să asigure în această perioadă continuitatea alimentării cu apă caldă pentru consumatorii din zona de sud a Capitalei.

ELCEN precizează că depune eforturile tehnice necesare pentru menținerea centralei în exploatare la parametri optimi, în condițiile lucrărilor desfășurate în rețeaua de transport.

Funcționarea centralei presupune astfel coordonarea permanentă dintre producătorul de energie termică și electrică și operatorul rețelei de termoficare, în special pentru menținerea debitelor și presiunilor necesare.

CET Progresu rămâne conectată la Sistemul Energetic Național cu o producție de aproximativ 35 MW, în timp ce CET București Sud parcurge programul anual de revizie tehnică.