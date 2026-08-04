Prima centrală construită în București după 46 de ani. Va livra 400 GWh de energie electrică anual

Proiectul CET Titan face un pas important înainte, după semnarea contractului de finanțare în valoare de aproximativ 289 de milioane de lei. Investiția marchează reluarea construirii de centrale de termoficare în Capitală, după o pauză de 46 de ani, și este prezentată drept un proiect strategic pentru securitatea energetică a Bucureștiului.

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) și Titan Power S.A. au semnat contractul de finanțare cu sindicatul bancar format din CEC Bank și Exim Banca Românească pentru dezvoltarea noii Centrale Electrice de Termoficare CET Titan.

Valoarea finanțării este de aproximativ 289 de milioane de lei și va acoperi o parte importantă din costurile pentru achiziția echipamentelor și execuția lucrărilor.

Investiția este realizată de Titan Power S.A., companie de proiect deținută majoritar de SAPE și minoritar de Electrocentrale Grup S.A. (ELG), societate aflată în proces de fuziune prin absorbție cu SAPE. Ambele companii sunt coordonate de Ministerul Energiei.

Potrivit SAPE, CET Titan este prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în București după anul 1979.

La finalizarea investiției, CET Titan va produce aproximativ 400 GWh de energie electrică anual, care va fi livrată în rețeaua de distribuție și în Sistemul Energetic Național.

Totodată, centrala va furniza aproximativ 200 GWh de energie termică pe an către Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului București (SACET), contribuind la alimentarea zonelor deficitare din sectoarele 2 și 3.

Noua centrală va fi amplasată în Sectorul 3 și va utiliza tehnologie de cogenerare de înaltă eficiență pe gaze naturale, proiectată pentru un randament energetic total de aproximativ 90%.

Potrivit companiei, instalația este concepută astfel încât, în viitor, să poată utiliza și combustibili cu emisii reduse de carbon, inclusiv amestecuri de gaze naturale și hidrogen, în funcție de evoluția tehnologiilor și a reglementărilor.

Prima etapă a proiectului a fost deja finalizată și a inclus demolarea construcțiilor existente și pregătirea terenului.

În prezent sunt în desfășurare lucrările pregătitoare pentru construcția noilor instalații, iar în această lună au început testele de acceptanță în fabrică (Factory Acceptance Tests – FAT) pentru principalele echipamente tehnologice care vor fi montate în centrală.

Potrivit estimărilor companiei, punerea în funcțiune este programată peste aproximativ 14 luni, în funcție de evoluția lucrărilor, respectarea obligațiilor contractuale și finalizarea etapelor de testare și autorizare.

Compania afirmă că proiectul CET Titan face parte dintr-un plan mai amplu de investiții în sectorul energetic.

Printre direcțiile asumate se numără modernizarea capacităților existente de producere a energiei din surse regenerabile, dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS), extinderea portofoliului de participații în companii din domeniu, dezvoltarea unor noi proiecte de cogenerare și încheierea de parteneriate strategice cu operatori din sectorul energetic.

SAPE susține că modelul utilizat pentru CET Titan ar putea fi replicat și în alte orașe din România, prin dezvoltarea unor centrale de cogenerare cu o capacitate de aproximativ 50 MW, pentru modernizarea infrastructurii energetice și consolidarea securității energetice la nivel național.