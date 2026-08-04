Wall Street și bursele europene au deschis în creștere. Atenuarea tensiunilor din Orientul Mijlociu a susținut piețele financiare

Piețele financiare internaționale au înregistrat marți o evoluție preponderent pozitivă, pe fondul atenuării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Wall Street și principalele burse europene au deschis ședința în creștere, în timp ce în Asia majoritatea indicilor au încheiat ziua pe plus, cu excepția burselor din Hong Kong și Singapore.

Potrivit Reuters, Wall Street a început ședința de marți cu aprecieri pe toți cei trei indici principali. Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 0,87%, ajungând la 53.641,21 puncte, în creștere cu 462,80 puncte față de nivelul de la închiderea ședinței precedente.

Indicele Standard and Poor’s 500 a avansat cu 0,40%, până la 7.630,62 puncte, ceea ce reprezintă un câștig de 30,10 puncte comparativ cu ședința anterioară.

Indicele Nasdaq a crescut cu 0,67%, ajungând la 26.088,42 puncte, în urcare cu 174,10 puncte față de închiderea precedentă.

La rândul lor, piețele europene au debutat în teritoriu pozitiv. La Londra, indicele principal FTSE-100 a urcat cu 0,39%, până la 10.899,89 puncte, în creștere cu 42,19 puncte comparativ cu închiderea ședinței precedente.

La Frankfurt, indicele DAX 40 a avansat cu 0,86%, ajungând la 26.224,79 puncte, ceea ce înseamnă un plus de 223,48 puncte.

La Paris, indicele CAC 40 a crescut cu 0,34%, până la 8.642,81 puncte, în urcare cu 28,99 puncte față de ședința precedentă.

În Asia, Bursa din Tokyo a încheiat ședința de marți în creștere cu 0,32%, pe fondul atenuării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Indicele Nikkei-225 a ajuns la 63.957,53 puncte, în creștere cu 202,63 puncte față de închiderea anterioară.

La Seul, indicele Kospi a înregistrat una dintre cele mai puternice evoluții ale zilei, urcând cu 1,62% până la 6.358,95 puncte, ceea ce reprezintă un avans de 101,50 puncte.

Bursa din Shanghai a încheiat ședința în creștere cu 0,33%, indicele Shanghai Composite ajungând la 3.822,28 puncte, în urcare cu 12,62 puncte față de nivelul anterior.

În schimb, Bursa din Hong Kong a închis în scădere cu 0,60%, iar indicele Hang Seng a coborât la 25.852,92 puncte, pierzând 156,48 puncte față de ședința precedentă.

La Singapore, indicele Straits Times a înregistrat o scădere marginală de 0,01%, până la 5.612,25 puncte, în diminuare cu 0,03 puncte comparativ cu închiderea anterioară.

Evoluțiile de marți indică un sentiment mai favorabil în rândul investitorilor, alimentat de reducerea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care a susținut atât piețele americane și europene, cât și majoritatea burselor asiatice.