Vânzările care au zguduit piața: ce se întâmplă cu acțiunile marilor producători de cipuri

Piețele de acțiuni din Asia au înregistrat scăderi importante marți, pe fondul vânzărilor masive din sectorul producătorilor de cipuri și al îngrijorărilor privind perspectivele industriei de inteligență artificială. Indicele Kospi din Coreea de Sud a fost puternic afectat, după ce investitorii au redus expunerea pe acțiunile companiilor care au beneficiat de creșterea rapidă a cererii pentru tehnologii AI.

Tranzacțiile au fost suspendate temporar după ce indicele sud-coreean a coborât la cel mai redus nivel din luna aprilie. Scăderea a fost determinată în principal de evoluția acțiunilor unor mari producători de cipuri, precum Samsung Electronics și SK Hynix, care au înregistrat pierderi semnificative în sesiunea de tranzacționare.

Indicele Kospi a coborât cu 10,5%, până la 6.051,19 puncte în tranzacțiile overnight. Acțiunile Samsung Electronics au pierdut 12%, în timp ce titlurile SK Hynix au scăzut cu 12,7%, pe fondul presiunilor exercitate asupra companiilor din domeniul semiconductorilor.

Analiștii au indicat că unul dintre factorii principali care au alimentat vânzările de acțiuni asociate inteligenței artificiale este posibilitatea ca producătorii de cipuri și startup-urile chineze din domeniu să crească presiunea asupra companiilor globale care au înregistrat creșteri importante ale valorii bursiere în perioada de expansiune a investițiilor în AI.

Evoluția producătorului chinez de cipuri CXMT la debutul bursier de luni a accentuat aceste preocupări. Compania a înregistrat o creștere de 466% a prețului acțiunilor la prima zi de tranzacționare și a atras cel puțin 8,6 miliarde de dolari, aproximativ 7,6 miliarde de euro, prin oferta publică inițială realizată pe piața STAR din Shanghai, specializată în companii tehnologice.

Scăderile din sectorul semiconductorilor au influențat și alte piețe asiatice. Indicele Nikkei 225 din Japonia a pierdut 4%, ajungând la 62.350,18 puncte, iar indicele Taiex din Taiwan a coborât cu 3,9%.

Indicele Hang Seng din Hong Kong a avut o scădere mai redusă, de 0,1%, până la 25.178,21 puncte, în timp ce indicele compozit Shanghai a pierdut 1%, ajungând la 3.820,52 puncte.

În contrast cu majoritatea burselor asiatice, piața din Australia a înregistrat o evoluție pozitivă. Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,6%, până la 8.944,40 puncte, într-o sesiune care a contrazis tendința generală din regiune.

Pe piața materiilor prime, prețurile petrolului au continuat să scadă, în condițiile în care Statele Unite și Iranul au evitat confruntările directe pentru a treia zi consecutiv. Oficialii din Orientul Mijlociu au transmis că mediatorii au înregistrat progrese în încercările de readucere a celor două părți la masa negocierilor.

Cotația petrolului Brent, reperul internațional, a scăzut cu 0,8%, până la 85,16 dolari pe baril. Petrolul de referință din Statele Unite a pierdut 0,9%, ajungând la 81,86 dolari pe baril.

Evoluțiile de pe piețele asiatice au venit după o sesiune mixtă pe Wall Street. Indicele S&P 500 a încheiat luni cu un avans de mai puțin de 0,1%, iar Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,5%. În același timp, indicele compozit Nasdaq a scăzut cu 0,2%, marcând a patra ședință consecutivă de pierdere.