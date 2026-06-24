Paradoxul care îi surprinde pe investitori: de ce pierde aurul teren când prețurile cresc

Aurul se îndreaptă către a patra lună consecutivă de depreciere, deși inflația din Statele Unite a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Evoluția pare să contrazică una dintre cele mai cunoscute convingeri din lumea investițiilor: aceea că metalul prețios reprezintă cea mai sigură protecție împotriva creșterii prețurilor.

În mod tradițional, aurul este perceput drept un refugiu pentru investitori în perioadele de inflație accelerată. Cu toate acestea, realitatea din piețe indică o dinamică diferită. În prezent, prețul aurului se află cu aproximativ 25% sub recordul atins în ianuarie 2026, în timp ce presiunile inflaționiste continuă să se intensifice.

Situația ridică o întrebare importantă: de ce un activ asociat cu protecția împotriva inflației pierde din valoare exact într-un moment în care inflația este ridicată? Răspunsul are legătură cu modul în care funcționează piețele financiare și cu factorii care influențează în mod real prețul aurului.

Spre deosebire de obligațiuni sau acțiuni, aurul nu generează venituri pentru investitori. Nu oferă dobânzi și nici dividende, ceea ce îl face foarte sensibil la randamentele disponibile în alte clase de active.

Atunci când obligațiunile oferă randamente reduse, costul de oportunitate al deținerii aurului este limitat. În schimb, dacă dobânzile cresc și titlurile de stat devin mai atractive, investitorii sunt tentați să își mute capitalul către active care generează venituri.

Același principiu se aplică și pieței bursiere. În perioadele în care companiile raportează profituri în creștere și distribuie dividende mai consistente, aurul devine mai puțin atractiv în comparație cu acțiunile.

Acesta este contextul pe care piețele îl evaluează în prezent. În primul trimestru din 2026, câștigurile pe acțiune ale companiilor din indicele S&P 500 au avansat cu 25% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Totodată, analiștii estimează că ritmul de creștere al profiturilor va rămâne la niveluri de două cifre până spre finalul anului 2027.

În paralel, inflația este alimentată de efectele șocului energetic asociat conflictului cu Iranul și de impactul persistent al tarifelor comerciale.

Ca răspuns, marile bănci centrale continuă să adopte o politică monetară restrictivă. Banca Centrală Europeană a majorat deja dobânzile în luna iunie, iar atenția investitorilor s-a mutat asupra Rezervei Federale a SUA și a noului său președinte, Kevin Warsh.

Piețele au început să anticipeze noi majorări ale ratelor dobânzilor, într-un contrast puternic față de așteptările privind reducerile de dobândă care dominau discursul economic cu doar câteva luni în urmă.

La prima sa reuniune de politică monetară, Warsh a adoptat un ton ferm, prezentând inflația drept rezultatul unor decizii politice. El a transmis investitorilor că „inflația este o alegere” și că „acest comitet va asigura stabilitatea prețurilor”.

Mesajele sale au alimentat așteptările privind continuarea înăspririi politicii monetare. Nouă membri ai conducerii Fed estimează acum dobânzi mai ridicate până la finalul anului.

Contractele futures pe fondurile federale indică în prezent aproximativ o majorare a dobânzii până în septembrie și aproape două până la sfârșitul lui 2026.

Unii economiști consideră chiar că piețele subestimează amploarea viitoarelor măsuri ale Fed. Specialiștii de la Bank of America și-au modificat prognoza și estimează trei majorări de dobândă în septembrie, octombrie și decembrie, în valoare totală de 75 de puncte de bază.

Argumentul principal este legat de evoluția inflației de bază PCE, indicator urmărit cu atenție de Rezerva Federală. Acesta se apropie de 3,5%, iar tendința rămâne ascendentă.

În acest context, optimismul care domina piața aurului în urmă cu un an începe să se diminueze. Atunci, metalul prețios beneficia de incertitudinile legate de tarife și de perspectiva unor reduceri de dobândă.

Goldman Sachs și-a redus prognoza pentru decembrie 2026 de la 5.400 la 4.900 de dolari pe uncie. Într-un scenariu care presupune aplicarea efectivă a majorărilor de dobândă anticipate, banca estimează că prețul ar putea coborî până la 4.440 de dolari pe uncie.

La rândul lor, analiștii Bank of America consideră că atingerea pragului de 6.000 de dolari pe uncie este puțin probabilă în viitorul apropiat.

Michael Widmer, analist al instituției, a explicat că „Probabilitatea crescută a majorărilor ratelor dobânzilor până în decembrie 2026 a fost strâns corelată cu o scădere a prețurilor aurului. Sau, altfel spus, trecerea de la «reduceri inflaționiste» la o politică monetară mai strictă reduce creșterea aurului cu aproximativ 50%, toate celelalte condiții fiind neschimbate”.

Evoluțiile actuale nu înseamnă că aurul și-a pierdut definitiv statutul de activ de refugiu. Mai degrabă, mediul economic care i-a favorizat performanțele se modifică.

De regulă, aurul tinde să performeze mai bine atunci când inflația începe să scadă, iar băncile centrale reduc dobânzile. În astfel de situații, randamentele reale se diminuează, iar costul de oportunitate al deținerii metalului prețios devine mai redus.

Aurul poate beneficia și de perioadele în care economia încetinește, iar piețele de acțiuni traversează episoade de volatilitate accentuată, investitorii orientându-se către active considerate mai sigure.

Experiențele istorice arată că metalul prețios nu reacționează automat la o inflație ridicată. El are tendința de a performa mai bine atunci când inflația este mare, iar autoritățile monetare nu răspund prin măsuri restrictive.

Asocierea aurului cu protecția împotriva inflației își are originile în anii 1970. În acea perioadă, inflația a crescut puternic, iar reacția autorităților a fost lentă. Ratele reale ale dobânzilor au devenit profund negative, iar investitorii s-au orientat către active considerate refugii de valoare, inclusiv aurul.

Metalul prețios a înregistrat atunci aprecieri importante deoarece alternativele disponibile nu ofereau o protecție eficientă împotriva erodării puterii de cumpărare. Contextul actual este însă diferit.

Aurul se confruntă cu presiunea unor dobânzi în creștere, a randamentelor mai mari ale obligațiunilor și a unui dolar mai puternic. În același timp, economia americană continuă să afișeze reziliență, cu o rată redusă a șomajului și profituri solide raportate de companiile din sectorul tehnologic.