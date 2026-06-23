Bursele europene au închis în creștere. Investitorii pariază pe detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu

Piețele bursiere europene au înregistrat creșteri la finalul ședinței de luni, pe fondul optimismului investitorilor privind evoluția negocierilor dintre Statele Unite și Iran. Perspectivele unei diminuări a tensiunilor din Orientul Mijlociu au susținut apetitul pentru activele de risc și au contribuit la avansul principalilor indici de pe continent.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a închis în urcare cu 0,7%, evoluție susținută în special de acțiunile din sectorul bancar și de companiile din turism și transport.

La nivelul principalelor piețe europene, indicele FTSE 100 de la Londra a câștigat 0,7%, în timp ce DAX din Germania a avansat cu 0,66%.

Singura excepție dintre marile burse a fost piața franceză, unde indicele CAC 40 a închis ușor în teritoriu negativ, cu un recul de 0,1%.

Cel mai bun parcurs l-a avut sectorul bancar, care a urcat cu 1,6%. Investitorii estimează că o eventuală reducere a tensiunilor geopolitice ar putea crea un climat mai favorabil pentru economie și pentru piețele financiare.

În același timp, companiile din turism și transport au înregistrat un avans de 1,2%, susținute de ieftinirea petrolului și de așteptările privind o relansare a călătoriilor internaționale și a traficului aerian.

Pe de altă parte, acțiunile companiilor din domeniul bunurilor de uz casnic și ale societăților de asigurări au avut o evoluție mai modestă, situându-se sub media pieței.

Optimismul de pe piețe a fost alimentat și de scăderea cotațiilor petrolului, după apariția unor informații potrivit cărora reprezentanți ai Statelor Unite și Iranului ar fi convenit asupra unei foi de parcurs care ar putea conduce la un acord în următoarele 60 de zile.

Pentru investitori, o eventuală detensionare a situației din Orientul Mijlociu ar putea reduce presiunile asupra prețurilor la energie și, implicit, asupra inflației, aspect considerat favorabil pentru economia europeană.

Deși bursele europene au încheiat ziua în teritoriu pozitiv, atenția piețelor se mută acum către indicatorii economici din Statele Unite.

În această săptămână vor fi publicate noi date privind evoluția inflației americane, informații care ar putea influența următoarele decizii de politică monetară ale Rezervei Federale și direcția piețelor financiare la nivel global.