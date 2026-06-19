România și Bulgaria, printre statele cu cele mai mici niveluri ale prețurilor din UE

În 2025, nivelurile prețurilor pentru cheltuielile de consum final ale gospodăriilor au înregistrat diferențe semnificative între statele membre ale Uniunii Europene, cu valori cuprinse între 140% și 63% din media UE. Indicatorii provin din datele privind indicii nivelului prețurilor publicate de Eurostat și oferă o imagine comparativă asupra costurilor bunurilor și serviciilor la nivel european.

Cele mai ridicate niveluri ale prețurilor au fost consemnate în Danemarca, cu 140% din media UE, urmată de Irlanda (136%) și Luxemburg (132%). La polul opus, cele mai scăzute valori au fost înregistrate în Bulgaria (63%), România (65%) și Polonia (73%). Diferențele evidențiază variații importante între economiile europene, inclusiv în structura costurilor de consum.

Aceste date sunt utilizate frecvent pentru comparații economice între state, inclusiv în evaluarea produsului intern brut și a puterii de cumpărare. Nivelurile relative ale prețurilor pot influența percepția asupra dimensiunii economiilor, în funcție de costul vieții din fiecare țară.

În 2025, costurile locuințelor, cea mai importantă componentă a cheltuielilor gospodăriilor la nivelul UE, au variat de la 190% din media UE în Irlanda la 41% în Bulgaria. Acest interval reflectă discrepanțe puternice între piețele imobiliare și costurile asociate locuirii.

Categoria alimentelor și băuturilor nealcoolice, a doua ca pondere în cheltuielile gospodăriilor, a avut o dispersie mai redusă. Cel mai ridicat nivel al prețurilor a fost în Luxemburg (122% din media UE), iar cel mai scăzut în România (80%).

Educația, deși reprezintă cea mai mică pondere în cheltuielile gospodăriilor, a înregistrat variații semnificative. Luxemburg a avut cel mai ridicat indice (334%), în timp ce România a consemnat cel mai redus nivel, de 42%, potrivit Euronews.

Per ansamblu, nivelurile prețurilor bunurilor și serviciilor de consum au continuat să difere semnificativ între statele europene. Danemarca a înregistrat cel mai ridicat nivel, cu aproximativ 40% peste media UE, în timp ce Bulgaria s-a situat cu 37% sub medie.

Diferențele de preț sunt relevante în analizele economice comparative, inclusiv în interpretarea indicatorilor macroeconomici. Aceste variații sunt importante și pentru evaluarea funcționării pieței unice europene, unde armonizarea prețurilor rămâne un proces gradual.

Pentru principalele categorii de produse, diferențele de preț rămân vizibile între statele membre. La alimente și băuturi nealcoolice, Luxemburg a înregistrat cele mai ridicate valori, în timp ce România a avut cele mai scăzute. În cazul băuturilor alcoolice și al tutunului, Irlanda a raportat niveluri ridicate, iar Bulgaria cele mai reduse.

În segmentul îmbrăcămintei, Danemarca s-a situat printre cele mai scumpe state, în timp ce Bulgaria a înregistrat cele mai mici prețuri. Pentru încălțăminte, același stat a consemnat cel mai redus nivel al indicelui prețurilor.

Cea mai mare variație între state s-a observat în cazul băuturilor alcoolice și al tutunului, diferențele fiind influențate în principal de nivelurile diferite de taxare aplicate acestor produse.

În categoria energiei, care include electricitate, gaze și alți combustibili, s-au înregistrat variații semnificative. Elveția a avut cel mai ridicat nivel al prețurilor, iar Turcia cel mai scăzut dintre cele 36 de țări analizate. În rândul statelor UE, Germania a fost cea mai scumpă, iar Ungaria cea mai ieftină.

Pentru mobilă și articole de uz casnic, Malta a consemnat cele mai ridicate prețuri, în timp ce Bulgaria a avut cele mai mici valori. La electrocasnice, Danemarca s-a situat pe primul loc, iar Letonia la polul opus. În cazul echipamentelor informatice și de comunicații, Franța a avut cele mai ridicate niveluri, iar Italia cele mai reduse.

Diferențele au fost mai mici în cazul echipamentelor informatice, unde prețurile tind să fie mai apropiate între state. Pentru echipamentele de transport personal, variațiile de preț au fost moderate, Danemarca înregistrând niveluri ridicate, influențate de taxarea autovehiculelor, iar Slovacia cele mai scăzute valori.

În zona serviciilor, diferențele au fost mai accentuate. La transport, Danemarca a raportat cele mai ridicate prețuri, iar Bulgaria cele mai reduse. În sectorul comunicațiilor, Belgia a avut cele mai mari costuri, în timp ce România a înregistrat cele mai mici valori.

Pentru restaurante și hoteluri, Danemarca s-a situat pe primul loc în ceea ce privește nivelul prețurilor, în timp ce Bulgaria a consemnat cele mai scăzute valori dintre statele membre.