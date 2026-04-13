Prețurile nu vor reveni la nivelurile anterioare, chiar dacă petrolul se va ieftini, avertizează liderii sindicali din Bulgaria, într-un semnal de alarmă care vizează și România.

În acest context, aceștia consideră că autoritățile ar trebui să evite majorarea tarifelor la transportul public și să adopte măsuri care să reducă presiunea asupra populației, în special asupra celor mai vulnerabili.

Președintele Confederației Sindicatelor Bulgare, Plamen Dimitrov, a avertizat că inflația din Bulgaria va depăși cel mai probabil estimările inițiale, chiar dacă prețurile la combustibili vor începe să scadă. El a explicat că, în lipsa unor decizii corecte din partea autorităților, populația va continua să resimtă efectele negative ale scumpirilor.

Liderul sindical a subliniat că majorările de prețuri deja înregistrate în economie sunt dificil de inversat și că, indiferent de evoluția prețurilor la combustibili, nivelul general al inflației va rămâne peste prognoze. În opinia sa, costurile care au crescut nu vor reveni la valorile anterioare, iar această realitate economică este valabilă nu doar pentru Bulgaria, ci și pentru România, transmite agenția Novinite.

„Dacă nu se iau deciziile corecte, oamenii vor continua să sufere. Indiferent dacă prețurile la combustibili scad sau nu, va exista o inflație mai mare decât cea prevăzută, iar prețul a tot ceea ce a crescut nu va reveni”, a transmis Plamen Dimitrov.

Dimitrov a explicat că orice intervenție eficientă ar trebui să pornească de la identificarea clară a sectoarelor cele mai afectate și de la o analiză atentă a modului în care sprijinul acordat companiilor ar influența inflația.

Scopul acestor măsuri ar trebui să fie limitarea șocurilor inflaționiste și protejarea categoriilor vulnerabile, aceasta fiind logica propunerilor înaintate de sindicate.

În ceea ce privește transportul, liderul sindical din Bulgaria consideră că sprijinul acordat acestui sector este insuficient și ar trebui extins, inclusiv către sistemele de transport public.

El a indicat că, în peste 40 de țări, politicile publice pun accent pe subvenționarea transportului feroviar și urban, tocmai pentru a evita creșterea tarifelor și pentru a reduce dependența de mașinile personale.

Plamen Dimitrov a transmis că nu ar trebui să existe majorări ale prețurilor biletelor, astfel încât oamenii să nu fie obligați să recurgă la utilizarea autoturismelor din cauza costurilor ridicate ale combustibilului.

„Nu ar trebui să existe nicio creștere a prețurilor biletelor, astfel încât oamenii să nu fie forțați să își folosească mașinile din cauza combustibilului scump”, a precizat liderul sindical bulgar.

În România, însă, tendința este diferită. Autoritățile au majorat deja semnificativ tarifele pentru transportul cu metroul, iar o decizie similară este așteptată și pentru transportul public de suprafață din București. Aceste măsuri vin pe fondul scumpirii carburanților și al unei piețe petroliere instabile, care nu oferă, deocamdată, perspective clare de revenire.

Aspect analizat Situația actuală Impact asupra populației Recomandări / Concluzii Evoluția prețurilor Creșteri deja consolidate, greu de inversat Costuri mai mari pentru bunuri și servicii Nu sunt așteptate ieftiniri semnificative Prețul petrolului Posibilă scădere, dar cu efect limitat în economie Beneficii reduse pentru consumatori Nu va reduce inflația în mod decisiv Inflația Probabil peste estimările inițiale Scădere a puterii de cumpărare Necesare măsuri țintite pentru control Sectorul transporturilor Sprijin considerat insuficient Risc de creștere a costurilor de mobilitate Extinderea subvențiilor Transportul public Tendință de scumpire (inclusiv în România) Povară suplimentară pentru populație Evitarea majorării tarifelor Exemple internaționale Subvenții în peste 40 de state pentru transport public Acces mai facil și reducerea dependenței auto Model de urmat pentru politici publice Situația din România Scumpiri deja aplicate și posibile noi majorări Creșterea costului vieții în marile orașe Necesitatea unor măsuri de protecție socială

O creștere permanentă de 10% a prețului petrolului ar putea avea un impact anual asupra inflației din România de aproximativ 0,3%, ceea ce ar putea anula complet estimările actuale privind evoluția prețurilor, a avertizat viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Cosmin Marinescu, în cadrul unei conferințe de specialitate ce a avut loc în luna martie 2026.

Oficialul BNR a explicat că agravarea situației de securitate din Orientul Mijlociu crește incertitudinea globală și determină volatilitate pe piețele de energie și pe piețele financiare, care sunt foarte sensibile la evoluțiile geopolitice.

Viceguvernatorul BNR a avertizat că o majorare permanentă de 10% a prețului petrolului ar putea adăuga aproximativ 0,3 puncte procentuale la rata anuală a inflației.

Totuși, România are o dependență mai redusă de importurile energetice de petrol comparativ cu alte economii europene, a subliniat Cosmin Marinescu. Această dependență s-a situat, în medie, la aproximativ 1,5% din Produsul Intern Brut (PIB) în perioada 2022-2024 și este estimată să scadă spre aproximativ 1% din PIB în 2025.

Chiar și așa, economia românească rămâne vulnerabilă la creșterea prețurilor la energie prin intermediul prețurilor bunurilor de consum. Creșterea costurilor energetice se transmite, de regulă, în prețurile produselor și serviciilor din economie, ceea ce alimentează presiunile inflaționiste.