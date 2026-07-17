Avertisment fără precedent de la AIE. Lumea riscă o criză majoră dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată

Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, avertizează că economia mondială ar putea intra într-o nouă criză energetică dacă blocajele din Strâmtoarea Hormuz nu vor fi eliminate în următoarele săptămâni. În contextul tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului rămâne grav afectată, iar specialiștii spun că rezervele folosite până acum pentru a limita impactul asupra piețelor sunt aproape epuizate.

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, continuă să fie unul dintre cele mai sensibile puncte de pe harta energetică mondială.

Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a atras atenția că blocajele actuale nu mai reprezintă doar o problemă regională, ci riscă să afecteze întregul lanț global de aprovizionare cu energie.

În cadrul unui eveniment organizat de Consiliul pentru Relații Externe (CFR) la Washington și, ulterior, la Forumul de Securitate Aspen din Colorado, oficialul a transmis un mesaj fără echivoc.

„Dacă nu este redeschisă complet și necondiționat în câteva săptămâni, economia globală se va confrunta cu o criză severă de aprovizionare.”

Birol a avertizat că timpul rămas pentru evitarea unei crize majore este foarte scurt.

„Securitatea petrolului rămâne o problemă critică. Dacă situația nu se îmbunătățește în următoarele săptămâni, ar trebui să fim îngrijorați – și sunt îngrijorat.”

El a adăugat că termenul pentru rezolvarea situației „ar trebui să fie măsurat în săptămâni”, iar blocarea îndelungată a transportului maritim ar genera „probleme noi și grave” pentru economia mondială.

Potrivit șefului AIE, piețele au reușit până acum să evite o explozie și mai mare a prețurilor datorită existenței unor mecanisme de protecție.

Acesta a enumerat trei elemente care au amortizat șocul provocat de conflict:

stocurile uriașe de petrol acumulate anterior de China;

reducerea consumului de petrol în China prin utilizarea pe scară largă a vehiculelor electrice și a transportului public;

eliberarea coordonată de petrol din rezervele strategice ale statelor membre AIE.

Cu toate acestea, oficialul a avertizat că aceste soluții nu pot fi folosite la nesfârșit.

„Acestea nu pot dura la nesfârșit.”

Deși Birol a precizat că doar aproximativ 20% din rezervele strategice ar fi fost utilizate, informațiile apărute în presa internațională arată că o mare parte din planul de eliberare de urgență a fost deja pus în aplicare.

Un trader din piața petrolului a declarat pentru Financial Times:

„Am epuizat toate rezervele pe care le aveam. Nu a mai rămas nimic acum.”

Criza începe să afecteze și piața produselor petroliere rafinate.

Pe lângă dificultățile provocate de situația din Strâmtoarea Ormuz, atacurile cu drone asupra unor rafinării din Rusia au redus disponibilitatea motorinei pe piața internațională.

În consecință, Agenția Internațională pentru Energie avertizează că pot apărea probleme inclusiv în aprovizionarea cu benzină și motorină.

În Europa, contractele futures pentru motorină au înregistrat creșteri de aproximativ 14% într-o singură săptămână, semn că investitorii se pregătesc pentru eventuale noi perturbări ale pieței.

Cele mai vulnerabile sunt economiile asiatice, care depind într-o proporție covârșitoare de transporturile energetice prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit lui Fatih Birol, între 80% și 90% din necesarul energetic al unor state din regiune este legat de această rută maritimă.

Dacă Japonia și Coreea de Sud dispun de resurse financiare mai consistente pentru a absorbi șocurile, situația este mult mai dificilă în țări precum India, Pakistan sau Bangladesh.

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți a determinat deja numeroase gospodării să renunțe la combustibilii convenționali și să utilizeze lemne de foc sau bălegar de vacă pentru prepararea hranei.

Potrivit șefului AIE, această situație riscă să genereze și o criză sanitară, în special în rândul femeilor, expuse zilnic fumului produs de aceste surse de combustibil.

Situația de securitate din zonă continuă să se deterioreze.

Atacurile asupra navelor comerciale și petroliere, precum și măsurile impuse de Statele Unite împotriva transporturilor maritime iraniene au redus semnificativ traficul prin Strâmtoarea Ormuz.

În paralel, încărcările de petrol din Arabia Saudită au scăzut după atacurile asupra unor superpetroliere, iar Organizația Maritimă Internațională a apreciat că această rută rămâne prea periculoasă pentru navigația comercială.

În ultimele luni, mulți investitori au mizat pe ideea că fluxurile de petrol vor reveni rapid la normal.

Totuși, tot mai mulți analiști consideră că această variantă devine din ce în ce mai puțin probabilă.

Șeful departamentului de informații de piață al companiei Energy Aspects, Amrita Sen, a declarat că:

„Presupunerea mulțumită de sine a pieței că aprovizionarea cu țiței prin Strâmtoarea Ormuz va fi menținută se confruntă acum cu un test sever.”

La rândul său, Joel Hancock, analist senior la Natixis, consideră că:

„Piața a prevăzut până acum un scenariu optimist de normalizare rapidă a fluxurilor de aprovizionare cu țiței”, adăugând că „dacă nu există progrese diplomatice suplimentare, acest scenariu nu mai este valabil”.

În același timp, participanții la piață urmăresc cu atenție evoluțiile diplomatice dintre Washington și Teheran. O eventuală prelungire a blocajului din Strâmtoarea Ormuz ar putea amplifica presiunile asupra prețurilor la energie și ar avea efecte în lanț asupra inflației, costurilor de transport și economiei mondiale, într-un moment în care numeroase state încearcă încă să își stabilizeze piețele după șocurile energetice din ultimii ani.