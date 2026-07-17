România cumpără 12 elicoptere multi-rol și 12 radare moderne prin programul SAFE. Contractele depășesc un miliard de euro

Ministerul Apărării Naționale a semnat două ordine de achiziție în cadrul programului european SAFE pentru dotarea Armatei României cu elicoptere multi-misiune și radare de supraveghere aeriană. Valoarea celor două proiecte depășește un miliard de euro, iar livrările sunt programate până în anul 2030.

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția generală pentru armamente, a semnat vineri, 17 iulie, două Ordine de achiziție în cadrul programului european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), în condițiile aprobate de Parlamentul României. Documentele au fost încheiate cu Direcția generală pentru armamente din Franța, care are rolul de autoritate contractantă.

Primul ordin de achiziție vizează furnizarea a 12 elicoptere multi-misiune AIRBUS H225 M Caracal, împreună cu pachetul logistic inițial și instruirea personalului. Valoarea contractului este de aproximativ 757 de milioane de euro, în timp ce valoarea totală aprobată a proiectului SAFE ajunge la 852 de milioane de euro.

Potrivit Ministerului Apărării, elicopterele vor avea o configurație destinată angajării țintelor la sol și vor putea executa misiuni de atac, recunoaștere, supraveghere, protecție tactică și asalt aeropurtat, atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Al doilea Ordin de achiziție are ca obiect furnizarea a 12 radare de supraveghere aeriană Ground Master 200 MM/A, produse de compania franceză THALES. Contractul include și pachetul logistic inițial, precum și instruirea personalului.

Valoarea acestui ordin este de aproximativ 247 de milioane de euro, iar valoarea totală aprobată a proiectului SAFE este de 258 de milioane de euro.

Conform Ministerului Apărării, radarele sunt destinate detectării țintelor aeriene la distanțe scurte și medii, inclusiv a celor care zboară la altitudini mici și foarte mici. Totodată, acestea vor putea identifica și urmări aeronave clasice, drone, rachete dirijate sau nedirijate și alte amenințări, inclusiv în condiții meteorologice nefavorabile sau în medii electromagnetice ostile.

Cele două proiecte sunt derulate în cadrul unor achiziții comune la nivel european, Franța având rolul de națiune-lider în implementarea acestora.

Livrările echipamentelor vor avea loc etapizat, conform graficului stabilit prin ordinele de achiziție, urmând să fie finalizate până în anul 2030.

Ministerul Apărării precizează că Direcția generală pentru armamente a semnat aceste ordine în cadrul instrumentului financiar SAFE, pentru care îndeplinește rolul de autoritate contractantă.

Potrivit MApN, programul Security Action for Europe (SAFE) oferă României posibilitatea de a accelera completarea capabilităților Armatei, în conformitate cu Planul de Înzestrare al Armatei aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de Parlament.

Conform Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025, SAFE este un instrument creat în contextul situației de urgență din domeniul securității și apărării, generată de evoluțiile geopolitice regionale. Scopul programului este dezvoltarea capacităților industriale și tehnologice europene și reducerea dependenței de importurile de tehnică și tehnologie militară.