Trafic închis pe un sector din Transfăgărășan. Intervalele în care șoferii nu vor putea circula luni, 20 iulie
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Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan trebuie să ia în calcul restricții de trafic luni, 20 iulie. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat închiderea temporară a circulației pe un sector al DN7C, dar și desfășurarea unui transport agabaritic pe mai multe drumuri naționale și autostrăzi.
Circulația va fi oprită temporar pe un sector din Transfăgărășan
CNAIR a anunțat că luni, 20 iulie, circulația rutieră va fi închisă temporar pe un sector al DN7C – Transfăgărășan, pentru desfășurarea unui eveniment automobilistic.
Restricțiile vor fi instituite între kilometrul 103+500, în zona Vila Bâlea, și kilometrul 115+500, la Baza Salvamont, în apropierea intrării în tunelul Bâlea.
Traficul va fi oprit în două intervale orare: între 12:00 și 14:00, respectiv între 16:00 și 19:00.
Potrivit companiei, măsura este necesară pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului.
Recomandări pentru șoferii care tranzitează zona
CNAIR le recomandă conducătorilor auto să își planifice din timp deplasările și să respecte semnalizarea rutieră temporară, precum și indicațiile personalului aflat în teren.
În sezonul estival, DN7C – Transfăgărășan este unul dintre cele mai circulate drumuri turistice din România, iar zona Bâlea este vizitată zilnic de mii de turiști.
Autoritățile atrag atenția că pot apărea întârzieri și îi sfătuiesc pe șoferi să ia în calcul utilizarea unor rute alternative, dacă situația o impune.
Transport agabaritic pe traseul Pantelimon – Timișoara
Tot CNAIR a anunțat că, în perioada 17 iulie – 20 iulie 2026, va avea loc un transport cu depășiri de gabarit pe traseul:
Pantelimon – DNCB – A1 – Pitești – DEx12 – DN65F – DN6 – Filiași – DN66 – Centura Târgu Jiu – DN66 – Hațeg – DN68 – Centura Caransebeș – DN6 – Centura Lugoj – A6 – A1 – DN69A – DN69 – DN6 – Timișoara.
Vehiculul transportă un utilaj și are o lățime de 3,5 metri, o lungime de 28 de metri, o înălțime de 4,15 metri și o masă totală de 102 tone.
Poliția Rutieră va însoți transportul
Potrivit CNAIR, viteza de deplasare va fi adaptată condițiilor de trafic, iar, conform OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, viteza maximă admisă pentru vehiculele cu depășiri este de 70 km/h.
Etapele transportului sunt stabilite de Poliția Rutieră, care va asigura însoțirea convoiului pe întreaga rută.
Compania precizează că transportul nu se va desfășura pe sectoarele de drum și în perioadele în care sunt în vigoare avertizări meteorologice cod galben, portocaliu sau roșu pentru fenomene periculoase.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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