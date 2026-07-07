Restricții pentru șoferi pe Autostrada A7 și Transfăgărășan. Se schimbă regulile de circulație începând de astăzi, 7 iulie

Șoferii care circulă în aceste zile pe Autostrada Moldovei A7 și pe DN7C – Transfăgărășan trebuie să fie atenți la noile restricții impuse de autorități. Începând de marți, 7 iulie 2026, pe un sector al Autostrăzii A7 au fost introduse limitări de viteză pentru verificarea semnalizării rutiere, iar miercuri, 8 iulie, circulația pe Transfăgărășan va fi restricționată temporar pentru desfășurarea unor filmări.

Autoritățile îi avertizează pe conducătorii auto să respecte indicatoarele provizorii și instrucțiunile echipelor aflate în teren, pentru evitarea incidentelor și desfășurarea în siguranță a activităților programate.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău a anunțat că, începând cu data de 7 iulie 2026, sunt instituite restricții temporare de viteză pe Autostrada Moldovei A7, măsura fiind necesară pentru verificarea semnalizării rutiere.

Restricțiile sunt valabile pe ambele sensuri de mers, pe sectorul cuprins între kilometrii 49+370 și 62+910:

Calea 1 – sensul București – Focșani;

Calea 2 – sensul Focșani – București.

În această perioadă, șoferii trebuie să circule cu atenție și să respecte toate indicatoarele temporare amplasate pe traseu.

„Participanții la trafic sunt rugați să respecte restricțiile instituite, semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a verificărilor.”, se menționează în comunicatul DRDP Buzău.

Autoritățile nu au precizat cât vor dura verificările, însă recomandă conducătorilor auto să își adapteze viteza și să manifeste prudență în zona afectată.

O zi mai târziu, miercuri, 8 iulie 2026, restricții temporare vor fi introduse și pe DN7C – Transfăgărășan.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că măsura este necesară pentru desfășurarea filmărilor unui spot publicitar.

Restricțiile vor fi aplicate pe sectorul cuprins între kilometrii 118+000 și 124+000, în intervalul orar 08:00 – 12:00.

Deși traficul va fi întrerupt periodic, circulația nu va fi blocată continuu. CNAIR precizează că vor exista intervale dedicate tranzitării autovehiculelor.

„În interiorul intervalului perioadele de închidere vor avea o durată de maximum 10 minute, urmate de pauze cu o durată de cel puțin 10 de minute sau conform instrucțiunilor reprezentanților din cadrul unităților teritoriale de poliție care vor fi prezenți la fața locului, pentru a permite tranzitarea sectorului de drum de către autovehiculele aflate în trafic”, a transmis CNAIR.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto care intenționează să circule pe aceste sectoare de drum să își planifice din timp deplasările și să țină cont de eventualele întârzieri cauzate de restricțiile temporare.

Pe Autostrada Moldovei A7, limitările de viteză au rolul de a permite verificarea în siguranță a semnalizării rutiere, în timp ce pe Transfăgărășan restricțiile sunt necesare pentru desfășurarea filmărilor în condiții de siguranță.

Poliția Rutieră și reprezentanții administratorului drumurilor vor fi prezenți în zonele afectate pentru dirijarea circulației și pentru a se asigura că restricțiile sunt respectate. Șoferii sunt sfătuiți să urmărească semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren pe toată durata intervențiilor.