Regulă nouă în UE. Mașinile fără aceste cinci sisteme nu vor mai putea fi vândute. Măsura se aplică de azi, 7 iulie

Începând cu 7 iulie 2026, toate autoturismele și autoutilitarele noi comercializate în Uniunea Europeană vor trebui să respecte noi standarde de siguranță impuse de Comisia Europeană. Producătorii auto vor fi obligați să echipeze vehiculele cu cinci sisteme suplimentare, măsura având ca obiectiv reducerea numărului de accidente și creșterea protecției atât pentru ocupanții mașinilor, cât și pentru pietoni și bicicliști.

Noile cerințe se aplică tuturor vehiculelor noi introduse pe piața Uniunii Europene începând de marți și fac parte din strategia europeană de modernizare a standardelor de siguranță rutieră.

Conform noilor reguli europene, autoturismele și autoutilitarele noi vor trebui să fie dotate cu tehnologii suplimentare de asistență și protecție.

Printre acestea se numără sistemul avansat de frânare automată de urgență (AEB), capabil să detecteze pietoni și bicicliști și să intervină automat pentru evitarea sau diminuarea impactului unei coliziuni.

O altă cerință este introducerea unui sistem de monitorizare a atenției șoferului, care poate identifica momentele în care conducătorul auto este distras sau nu mai este suficient de atent la trafic.

Noile standarde prevăd și îmbunătățirea vizibilității frontale prin soluții constructive care reduc unghiurile moarte și oferă șoferului un câmp vizual mai bun în fața vehiculului.

În plus, Uniunea Europeană introduce cerințe suplimentare privind testarea anvelopelor uzate, pentru ca acestea să își păstreze performanțele de siguranță și după o perioadă de utilizare.

Lista este completată de utilizarea unor suprafețe mai extinse din sticlă de siguranță, concepute pentru a diminua gravitatea rănilor suferite de pietoni în cazul unui impact.

Prin aceste măsuri, Comisia Europeană urmărește reducerea numărului de victime rezultate în urma accidentelor rutiere și creșterea nivelului de protecție pentru toți participanții la trafic.

Noile obligații vin la doar câteva zile după intrarea în vigoare a unei alte reguli europene.

De la 1 iulie 2026, toate vehiculele noi vândute în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu o interfață standardizată destinată instalării unui sistem alcool-lock.

Legislația nu impune montarea efectivă a dispozitivului care măsoară alcoolemia, însă obligă constructorii auto să pregătească vehiculul astfel încât acesta să poată fi instalat ulterior fără modificări complexe ale instalației electrice sau electronice.

În documentele oficiale, această tehnologie este denumită „dispozitiv de imobilizare sensibil la alcool”.

Atunci când este instalat și activ, sistemul funcționează similar unui etilotest. Înainte de pornirea motorului, șoferul trebuie să sufle într-un aparat conectat la mașină. Dacă este detectată o alcoolemie peste limita legală, sistemul blochează pornirea vehiculului.

Pentru a putea fi utilizate în Uniunea Europeană, aceste dispozitive trebuie să respecte standardul european EN 50436 și să fie certificate de organisme autorizate.

Tehnologia alcool-lock nu este una nouă. Ea este deja folosită în mai multe țări europene, în special pentru conducătorii auto sancționați pentru șofat sub influența alcoolului sau pentru anumite categorii de șoferi profesioniști.

Potrivit estimărilor oficiale, utilizarea pe scară largă a acestor sisteme ar putea reduce cu până la 65% numărul accidentelor mortale provocate de consumul de alcool.

Austria a testat acest sistem printr-un program-pilot desfășurat între 2017 și 2022. În cadrul acestuia au fost instalate 753 de dispozitive, dintre care 655 pentru bărbați și 98 pentru femei, participanții fiind persoane care riscau suspendarea permisului de conducere din cauza conducerii sub influența alcoolului.

În fiecare an, aproximativ 26.000 de persoane își pierd permisul în Austria din această cauză.

Noile cerințe sunt incluse în programul european „Vision Zero”, care urmărește reducerea cu cel puțin 50% a deceselor provocate de accidente rutiere asociate consumului de alcool până în 2030 și eliminarea aproape completă a acestora până în 2050.

Strategia include atât măsuri legislative, cât și introducerea unor tehnologii moderne care să prevină producerea accidentelor.

Noile obligații completează pachetul de sisteme de siguranță devenite obligatorii pentru mașinile noi încă din 2024.

Printre acestea se numără:

asistentul inteligent pentru respectarea limitei de viteză;

sistemele de menținere a benzii de circulație în situații de urgență;

luminile de frânare adaptive, care avertizează suplimentar ceilalți participanți la trafic;

înregistratorul de date al vehiculului („cutia neagră”), utilizat pentru analiza accidentelor.

Prin introducerea treptată a acestor echipamente, Uniunea Europeană urmărește creșterea nivelului de siguranță al vehiculelor și reducerea numărului de accidente grave produse pe drumurile publice.