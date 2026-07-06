Strabag vrea să preia Bawi Construction, companie specializată în infrastructură feroviară. Tranzacția este analizată de Consiliul Concurenței

Grupul austriac Strabag face un nou pas pentru extinderea activității în România, prin preluarea Bawi Construction SRL, companie specializată în infrastructura feroviară. Tranzacția este analizată de Consiliul Concurenței, care va decide dacă aceasta respectă regulile privind concurența și poate fi autorizată, conform legislației în vigoare.

Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care compania austriacă Bau Holding Beteiligungs GmbH, parte a grupului Strabag, intenționează să preia Bawi Construction SRL, un cunoscut furnizor de servicii în domeniul infrastructurii feroviare.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Concurenței, Bau Holding Beteiligungs GmbH este o societate de tip holding, a cărei activitate principală constă în achiziționarea, administrarea și transferul participațiilor în alte companii. Aceasta face parte din grupul Strabag, unul dintre cele mai importante grupuri europene din domeniul construcțiilor și infrastructurii, cu o prezență semnificativă și în România. Pe piața locală, Strabag desfășoară proiecte de infrastructură de transport, inclusiv autostrăzi, drumuri expres, poduri și aeroporturi, precum și lucrări de construcții civile, inginerie și proiecte din domeniul mediului și al energiei.

La rândul său, Bawi Construction SRL activează în principal în sectorul infrastructurii feroviare, realizând lucrări de construcție, reabilitare și modernizare a liniilor de cale ferată. Compania execută lucrări la suprastructura căilor ferate, instalează și înlocuiește macazuri, efectuează sudarea șinelor și construirea căilor ferate fără îmbinări, precum și lucrări de electrificare, semnalizare și implementare a sistemelor de siguranță feroviară.

Societatea desfășoară lucrări la poduri și alte proiecte de inginerie civilă conexe infrastructurii feroviare, potrivit Consiliului Concurenței.

Potrivit Consiliului Concurenței, tranzacția intră sub incidența prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 și trebuie autorizată de autoritatea de concurență. În cadrul analizei, instituția va evalua dacă operațiunea este compatibilă cu menținerea unui mediu concurențial normal, urmând să emită o decizie în termenele prevăzute de lege.

Consiliul Concurenței informează, totodată, că persoanele sau entitățile interesate pot transmite observații și puncte de vedere cu privire la această tranzacție în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului. Acestea pot fi comunicate autorității prin fax, e-mail sau prin poștă.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, precizează Autoritatea de Concurenţă.

Bau Holding Beteiligungs GmbH este o societate holding din Austria, cu sediul în Spittal an der Drau, în landul Carintia, și reprezintă unul dintre principalele vehicule de investiții ale Grupului STRABAG, unul dintre cele mai mari grupuri de construcții și infrastructură din Europa.

Spre deosebire de companiile care desfășoară lucrări pe șantiere, activitatea Bau Holding Beteiligungs GmbH este concentrată pe achiziționarea, administrarea și transferul participațiilor în alte societăți, precum și pe gestionarea unor active imobiliare. Compania funcționează ca o structură prin care Grupul STRABAG își coordonează și controlează numeroase subsidiare și investiții la nivel internațional.

În România, Bau Holding Beteiligungs GmbH este implicată în noi investiții strategice. În iulie 2026, Consiliul Concurenței a anunțat că analizează tranzacția prin care compania intenționează să preia Bawi Construction SRL, unul dintre principalii furnizori de servicii în domeniul infrastructurii feroviare. Tranzacția reflectă strategia grupului de a-și consolida prezența pe piața românească prin achiziții în sectoare-cheie.

Istoria companiei este strâns legată de evoluția constructorului austriac ILBAU și de formarea actualului Grup STRABAG. Originile sale datează din 1835, când meșterul Anton Lerchbaumer a pus bazele unei afaceri de familie în Spittal an der Drau. În timp, aceasta s-a dezvoltat și a devenit compania de construcții ILBAU.

În 1987 a fost înființată oficial BAU HOLDING AG, cu rolul de societate-mamă pentru operațiunile aflate în expansiune ale grupului ILBAU. Trei ani mai târziu, compania a fost listată la Bursa de Valori din Viena, ceea ce i-a oferit acces la finanțare pentru extinderea activităților.

Un moment decisiv a avut loc în 1998, când societatea care controla Bau Holding AG a preluat pachetul majoritar de acțiuni al companiei germane STRABAG AG din Köln. În urma acestei tranzacții, ILBAU și STRABAG au devenit companii-surori, iar între 2000 și 2006 toate operațiunile au fost reunite sub brandul unic STRABAG. În această perioadă, denumirea ILBAU a fost abandonată, iar structura grupului a evoluat către actuala corporație STRABAG SE. În paralel, Bau Holding și-a păstrat rolul de companie specializată în administrarea participațiilor și a subsidiarelor.

În 2018, societatea și-a schimbat forma juridică din societate pe acțiuni (AG) în societate cu răspundere limitată (GmbH), devenind oficial Bau Holding Beteiligungs GmbH. De atunci, compania funcționează exclusiv ca vehicul investițional integrat în cadrul Grupului STRABAG.