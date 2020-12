Unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de transport și logistică din Austria, cargo-partner GmbH, aniversează anul acesta 20 ani de prezență în România.



Fondată în Austria în 1983, cargo-partner și-a început în curând expansiunea în Europa și a deschis primul birou în România, în anul 2000. Astăzi, filiala companiei în România are mai mult de 220 de angajați și a realizat o cifră de afaceri de peste 37.8 milioane de euro în anul trecut, așteptându-se să crească la aproximativ 45 de milioane de euro până la sfârșitul anului. „Trecerea caselor de expediție și a clienților acestora de la a lucra la birou la a lucra de acasă a fost în avantajul nostru, datorită rețelei noastre puternice de birouri globale pentru transportul aerian și maritim, excelentei asistențe IT și implicării colegilor noștri. În plus, am avut, de asemenea, un mare succes în activitatea noastră de logistică”, declară mândru Cosmin Bradea (foto), Directorul General al cargo-partner România.

Cosmin Bradea le este recunoscător partenerilor și clienților companiei care au făcut acest lucru posibil: „Încrederea pe care ne-au acordat-o clienții și partenerii noștri în acești 20 de ani a stat la baza dezvoltării cargo-partner în România. De aceea, mai presus de orice altceva, vreau să le mulțumesc pentru buna colaborare și pentru șansa de a demonstra că putem răspunde prompt solicitărilor și nevoilor lor. ”

Primul client al companiei a venit din industria automotive iar pe parcurs, la portofoliul companiei s-au adăugat și clienți din alte industrii. Astăzi, cargo-partner oferă soluții personalizate lanțului de aprovizionare pentru produse tip alimentare și perisabile, farmaceutice și asistență medicală, automotive și piese de schimb, modă, electronice și tehnologie.

Privind înapoi la succesul din ultimele două decenii, Cosmin Bradea afirmă: „Mă bucur că în tot acest timp „we take it personally” nu a fost doar un simplu slogan, ci a însemnat multă pasiune, dedicare și inovare – lucru care întotdeauna ne-a diferențiat de competiție – și toate acestea pentru și în folosul clienților noștri”.

O părere optimistă despre viitor

Urmându-și pasiunea pentru soluții bine gândite pentru lanțul de aprovizionare, cargo-partner vrea să devină cel mai bun furnizor de info-logistică din lume. Pentru 2021, direcțiile de dezvoltare ale companiei se focusează pe digitalizare, automatizare a proceselor, investiții în creșterea spațiilor de depozitare existente dar și în zonele strategice pentru clienți, pentru proiecte dedicate.

Cosmin Bradea subliniază prioritățile companiei în anii următori: „Vom rămâne fideli conceptului de excelență operațională și în anii care vor urma, fiind la acel nivel la care ne concentrăm către a dezvolta noi tendințe în domeniu, alături de partenerii noștri, cele mai noi fiind: servicii de Air Emergency, terminale feroviare dedicate proiectelor clienților noștri și platforma SPOT Visibility & Collaboration care oferă gestionarea eficienta a mai multor tipuri de transport, într-un singur sistem”.

Începuturi mici și expansiune rapidă în România

cargo-partner și-a început activitatea în România în toamna anului 2000, odată cu deschiderea primului birou in București, in apropierea aeroportului Otopeni, cu un număr de 12 angajați. Patru ani mai târziu compania a luat decizia de a dezvolta o rețea proprie de filiale și depozite în cele mai importante zone ale țării. “Am fost printre primele companii care, în 2005, primeam comenzi online de la clienți către platformele noastre logistice, pentru livrarea bunurilor direct la beneficiarii finali.” a mai declarat Cosmin Bradea.

Astăzi, cargo-partner a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de transport și info-logistică din România. Compania are în prezent șase birouri în București, Timișoara, Cluj, Sibiu, Iași și Constanța și operează depozite moderne în Timișoara, Cluj și Giurgiu.

Privind încă o dată spre viitor, Cosmin Bradea rezumă principalii factori ai unei colaborării de succes: “Domeniul nostru de activitate este unul matur iar decizia alegerii unui partener se ia în urma unei analize serioase a tuturor aspectelor ce țin de transparență, gestionare, optimizare și eficientizare a fluxurilor de transport. Adică tot ce înseamnă livrarea de soluții care, în final, să ducă la performanțe sporite, calitate ridicată a serviciilor și costuri reduse pentru partenerii noștri”.

Despre cargo-partner

cargo-partner este un furnizor privat de servicii info-logistice complete, care oferă un portofoliu complet de soluții de transport aerian, maritim, terestru și de depozitare. Cu o experiența de peste o treime de secol în tehnologia informației și optimizarea lanțului de aprovizionare, compania oferă servicii personalizate pentru o gamă largă de industrii, pentru a crea beneficii competitive pentru clienții săi din întreaga lume.

Fondată în 1983, cargo-partner a generat o cifră de afaceri de 821 milioane de euro în 2019 și are în prezent 3.150 de angajați în întreaga lume.