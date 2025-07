PCF Investment Banking a acționat în calitate de aranjor exclusiv al Grupului PetStar în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției. Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acționat în calitate de consultant juridic pentru companie, iar Wolf Theiss a acordat asistență juridică pentru finanțator.

Facilitatea de credit va fi utilizată de PetStar pentru o serie de operațiuni care reașază întreaga structură de finanțare a grupului pe noi baze și va permite companiei dezvoltarea accelerată într-o piață extrem de dinamică. Această finanțare de tip multi-tranșe va fi utilizată pentru activitatea curentă și pentru răscumpărarea unui pachet minoritar de acțiuni de la Fondul de Investiții AMC Capital, permițând PetStar să treacă într-un stadiu de dezvoltare sustenabilă accelerată.

„PetStar, alături de PCF Investment Banking și în colaborare cu UniCredit Bank și echipele juridice implicate, a pus bazele unei structuri de finanțare solidă, adaptată nevoilor specifice ale Grupului și contextului actual de piață. Noua structură oferă premise clare pentru dezvoltarea accelerată și pentru întărirea poziției de lider, într-un sector de piață extrem de competitiv. În acest context, PetStar are posibilitatea de a-și extinde activitatea, de a crea valoare adăugată și de a fi un partener relevant pentru un deziderat național – un proiect de țară -, și anume: crearea unei economii circulare în industria de reciclare a PET-ului. De asemenea, grupul este în măsură să aloce resurse pentru testarea unor inovații tehnologice de avangardă, transformând un produs poluator într-o resursă extrem de valoroasă pentru România”, a declarat Mirela Drăgoi, CEO & Co-Founder al Grupului PetStar.

“UniCredit Bank și-a asumat misiunea de a sprijini economia românească, orientând finanțările sale către afaceri sustenabile, cu potențial de creștere. Ne bucurăm să putem acorda această facilitate de credit unei companii antreprenoriale românești care-i va permite să facă un pas important spre dezvoltarea sa și spre întărirea poziției în piață. Este o tranzacție care ne aduce satisfacție pentru că putem fi aproape de PetStar într-un moment decisiv al dezvoltării afacerilor sale și avansarea către un nivel superior. Astfel de tranzacții ne motivează ca echipă și ne confirmă faptul că expertiza noastră joacă un rol hotărâtor când și cum răspundem nevoilor clienților noștri” a declarat Adrian Pârvulescu, Director Corporate Banking la

UniCredit Bank

„Ne bucurăm să continuăm misiunea noastră de a fi alături de campionii din business-ul local și de a le oferi servicii complexe. PetStar demonstrează cu prisosință cum o familie antreprenorială poate construi, prin răbdare, reziliență și strategie pe termen lung, un lider de piață. Astăzi, prin tranzacția încheiată și alături de un partener bancar solid și deschis, UniCredit Bank, compania deține premise excelente de dezvoltare sustenabilă”, a declarat Mihai Iordan, Managing Partner PCF Investment Banking.

„Ne bucurăm că am putut fi din nou alături de PetStar în aceste tranzacții care marchează o nouă etapă în activitatea grupului, contribuind la consolidarea poziției sale în piață. Evoluția PetStar este un exemplu de succes, o dovadă a potențialului pe care îl are mediul antreprenorial românesc și ne bucurăm să putem sprijini companii locale cu idei inovatoare și curajoase. Suntem recunoscători pentru încrederea acordată echipei noastre și le dorim mult succes în continuare”, a declarat Alina Radu, Partener NNDKP.

„Suntem onorați că am putut sprijini UniCredit Bank în această tranzacție complexă și strategică. Implicarea noastră în structurarea și implementarea aspectelor juridice ale finanțării subliniază angajamentul echipei Wolf Theiss de a oferi consultanță de înaltă calitate în proiecte care contribuie la dezvoltarea sustenabilă a mediului de afaceri din România. Ne bucurăm să fim parte dintr-o inițiativă care susține tranziția către o economie circulară”, a declarat Claudia Chiper, Partener Wolf Theiss

Despre PetStar

Grupul PetStar este singurul reciclator şi producător de preforme PET din regiunea Balcanilor care poate oferi integrat un circuit complet de reciclare, perfect adaptat conceptului „Bottle-to-Bottle”, pornind de la reciclarea deşeului PET postconsum şi ajungând la producerea unui nou flacon PET pentru îmbutelierea lichidelor alimentare. Acest proces contribuie nu doar la reducerea deșeurilor, la economisirea resurselor naturale, ci și la susținerea unei economii circulare.

În 2024, Grupul PetStar a preluat şi reciclat de la RetuRO aproximativ 30% din cantitatea de ambalaje PET colectată şi predată spre reciclare de către Sistemul de Garanție-Returnare. Astfel, materialul reciclat obținut a fost reintrodus în circuitul economiei circulare, prin producerea unor noi preforme PET destinate pieței de sucuri și ape minerale.

Despre PCF

PCF Investment Banking este una dintre principalele firme independente de consultanță financiară din România, specializată în servicii de investment banking pentru companii antreprenoriale și grupuri cu capital privat. Cu o experiență solidă în tranzacții complexe de finanțare, fuziuni și achiziții, atragere de capital și restructurare, PCF oferă soluții structurate, adaptate realităților pieței locale și regionale. De-a lungul timpului, compania a fost implicată în peste 100 de tranzacții, cu o valoare totală de peste 3 miliarde de euro, devenind un partener de încredere pentru unii dintre cei mai importanți jucători din economia românească.

Despre UniCredit Bank

UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o bancă comercială paneuropeană cu o ofertă unică de servicii în Italia, Germania, Europa Centrală și de Est pentru peste 15 milioane de clienți. În România, UniCredit Bank este una dintre principalele instituții financiare, oferind servicii și produse de înaltă calitate pentru toate categoriile de clienți. Banca își propune să mențină permanent clientul în centrul activităților sale, să fie un partener cu care se lucrează ușor și să fie o parte activă a comunităților în care își desfășoară activitatea.

Digitalizarea și angajamentul nostru față de principiile ESG sunt factori cheie pentru noi și ne ajută să oferim excelență părților interesate și să creăm un viitor durabil pentru clienții noștri, comunitățile și angajații noștri.

www.unicredit.ro

Despre NNDKP

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) este promotor al avocaturii de afaceri în România, fiind recunoscută ca un pionier al pieței de profil locale. NNDKP oferă servicii de avocatură și consultanță fiscală complete companiilor active în diverse sectoare ale industriei. De-a lungul celor 35 de ani de activitate, avocații NNDKP au oferit asistență juridică și reprezentare în tranzacții și proiecte reper pentru evoluția comunității de afaceri din România.

Firma reprezintă România în unele dintre cele mai importante asociații profesionale la nivel internațional – Lex Mundi, World Services Group, International Attorneys Club – şi este membru fondator al SEE Legal și Three Seas Legal Alliance. NNDKP este clasată în mod constant pe primele poziții în toate ariile de practică în clasamentele realizate de către ghidurile juridice internaționale Chambers & Partners, The Legal 500 şi IFLR1000. NNDKP este de șapte ori câștigătoarea prestigiosului premiu Firma de avocatură a anului în România la gala premiilor Chambers Europe.

Despre Wolf Theiss

Fondată în 1957, Wolf Theiss este una dintre cele mai importante firme de avocatură din Europa Centrală și de Sud-Est (CEE/SEE). Ne-am construit reputația pe baza unor cunoștințe locale de neegalat, susținute de capacități internaționale puternice. Cu 390 de avocați în 13 țări, peste 80% din activitatea firmei implică reprezentarea transfrontalieră a clienților internaționali.

În Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina, Wolf Theiss reprezintă companii locale și internaționale din domeniul industrial, de producție, comerț, distribuție și servicii, precum și bănci și companii de asigurări. Combinând dreptul și afacerile, Wolf Theiss dezvoltă soluții cuprinzătoare și constructive orientate spre afaceri pe baza cunoștințelor juridice, fiscale și de afaceri.