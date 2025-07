Ministrul Mediului a declarat că partea destinată persoanelor fizice din Rabla 2025 a fost salvată, iar bugetul alocat pentru acest an este de 200 de milioane de lei. În ceea ce privește valoarea voucherelor, oficialul a precizat că nu vor exista modificări pentru mașinile pe combustie clasică și pentru cele hibride.

Mai exact, valoarea acestora va rămâne de 10.000 de lei pentru mașinile pe benzină și 12.000 de lei pentru cele hibride.

În schimb, pentru mașinile electrice, în care anterior statul acorda un sprijin de 37.000 de lei, suma va fi redusă. Diana Buzoianu a explicat că bugetul actual nu mai poate susține un astfel de nivel, astfel că este în curs o revizuire a cuantumului voucherului.

Lansarea Programului Rabla este condiționată de finalizarea celui de-al doilea set de măsuri, care urmează să stabilească bugetul actualizat. Ministrul a declarat că după acest pas se va opera o modificare simplă în Ghidul de finanțare, realizată prin ordin de ministru, care va actualiza doar valoarea voucherului, fără alte schimbări tehnice sau platforme noi.

Ministrul Diana Buzoianu a precizat că implementarea acestor modificări este una relativ ușor de realizat. În opinia sa, lansarea efectivă a programului nu ar trebui să întârzie mai mult de începutul lunii septembrie. Ea a susținut că toate procedurile sunt în grafic și că autoritățile fac eforturi pentru a deschide programul cât mai curând.

Decizia de a reduce valoarea voucherelor pentru vehiculele electrice vine într-un context bugetar dificil. Ministrul Mediului a explicat că aceste tipuri de autovehicule beneficiau de cel mai mare sprijin din partea statului, însă în actualul context economic, o astfel de sumă nu mai poate fi acoperită. Totuși, se dorește păstrarea unui nivel rezonabil de subvenție pentru a încuraja în continuare tranziția către mobilitate verde.

Ministerul Mediului subliniază că ajustarea valorii pentru electrice nu înseamnă renunțarea la sprijinirea acestui segment, ci doar adaptarea la realitățile financiare ale bugetului de stat.

„Mă bucur să spun că am reuşit să salvăm parte din programul Rabla. Anul acesta, pentru persoane fizice, am reuşit să ducem bugetul de 200 de milioane de lei. Avem voucherele pentru termice, pentru hibrid, care sunt relativ mici, acolo nu se va modifica valoarea voucherului, în schimb, pentru maşinile electrice, unde valoarea voucherelor era de 37.000 de lei, este un voucher pe care bugetul statului pur şi simplu nu-l mai suportă, va trebui să facem nişte ajustări să-l coborâm”, a mai declarat, duminică seară, la TVR Into, Diana Buzoianu.