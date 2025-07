Decizia vine în contextul creșterii bruşte a facturilor la energie electrică, determinată de modificarea plafonului de preț. Aproximativ 4,7 milioane de români cu un consum lunar sub 70 kWh riscă să plătească aproape dublu, facturile urcând de la 40-50 de lei la 90-100 de lei pe lună.

Pentru a limita impactul, gospodăriile vulnerabile vor primi vouchere care vor acoperi 40-50% din costul facturilor. Programul este destinat celor mai vulnerabili consumatori, iar platforma de înscriere va fi disponibilă până la jumătatea lunii august.

Măsura se aplică pentru aproximativ 2,1 milioane de gospodării, însumând aproape 4,5 milioane de beneficiari. Sprijinul este destinat persoanelor cu venituri de până la 1.950 lei individual sau până la 1.780 lei pentru fiecare membru al familiei.

Potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență, sintagma „consumator vulnerabil” a fost înlocuită cu „consumator casnic de energie electrică afectat de sărăcie energetică”, definit drept persoana care nu dispune de venituri suficiente pentru acoperirea consumului de energie electrică.

„Sunt trei variante astăzi, unele sunt pe termen scurt, unele pe termen mediu și pe termen lung. Din punct de vedere a termenului scurt, faptul că sunt 200.000 de oameni care și-au schimbat operatorul de distribuție în ultimele două luni de zile, arată faptul că e o dinamică foarte mare și deja avem doi competitori pe piață care au scăzut sub pragul psihologic de 1,3 lei per kilowatt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că au scăzut sub prețul plafonat înainte de 1 iulie. Adică cei care consumau mai mult de 300 de kilowați înainte, și se vor muta la unul dintre cei doi furnizori, vor plăti fapturile mai mici începând cu luna iulie”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.