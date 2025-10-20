ANCOM a atras atenția că roamingul involuntar apare atunci când un telefon mobil se conectează automat la o rețea dintr-o țară vecină, în special în zonele unde semnalul operatorilor români este slab.

Fenomenul este frecvent în localitățile de frontieră cu Serbia și Ucraina, unde costurile pot fi ridicate, întrucât aceste țări nu fac parte din Spațiul Economic European (SEE).

La granița cu Republica Moldova, tarifele sunt, de obicei, mai mici datorită acordurilor preferențiale, dar tot pot depăși costurile aplicate în Uniunea Europeană. În schimb, la frontierele cu state membre SEE, cum sunt Bulgaria și Ungaria, se aplică principiul „Roam like at home” (RLAH), însă utilizatorii pot plăti suplimentar dacă depășesc limita de date inclusă în abonament.

ANCOM a reamintit că, de la 1 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina vor fi incluse în zona de roaming a SEE, iar tarifele vor fi aliniate la cele europene.

Autoritatea a publicat pe platforma aisemnal.ro lista unităților administrativ-teritoriale unde a identificat un risc crescut de roaming involuntar. Informațiile au fost transmise primăriilor, consiliilor județene și Ministerului Transporturilor pentru a lua măsurile administrative prevăzute de lege.

ANCOM recomandă utilizatorilor să verifice harta interactivă de pe Aisemnal.ro, unde pot consulta nivelul semnalului pentru tehnologiile 2G, 3G și 4G, în funcție de operatorul mobil.

Platforma le permite să identifice zonele cu acoperire slabă și să evite conectarea automată la rețelele străine.

Pentru a preveni taxarea accidentală, ANCOM recomandă utilizatorilor:

să selecteze manual rețeaua de telefonie mobilă, pentru a evita conectarea automată;

să solicite dezactivarea serviciului de roaming atunci când nu părăsesc țara;

să verifice mesajele de bun venit primite la conectarea în altă rețea, unde sunt afișate tarifele aplicabile;

să contacteze operatorul imediat dacă observă costuri nejustificate pe factură.

Autoritatea precizează că furnizorii nu pot fi sancționați dacă și-au îndeplinit obligațiile de informare privind roamingul. În cazurile în care operatorul nu răspunde sesizărilor, utilizatorii pot depune o plângere oficială la ANCOM.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul InfoCentru ANCOM, la secțiunea Roaming involuntar (de graniță) și Roam like at home (UE/SEE).