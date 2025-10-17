Clienții celor mai mari companii de telefonie mobilă din România sunt surprinși de noile taxe introduse de operatori. Orange și Vodafone aplică, începând din această perioadă, costuri suplimentare pentru servicii care până acum erau gratuite.

Orange a introdus un așa-numit „Tarif procesare plăți”, în valoare de 3 lei, aplicabil tuturor reîncărcărilor de cartelă PrePay efectuate prin aplicația My Orange. Astfel, o reîncărcare de 5 euro ajunge să coste 37,53 lei.

Prețul final include cursul de schimb valutar practicat de ING Bank, TVA de 21%, un procent suplimentar de 10% și, mai nou, taxa de procesare de 3 lei. Măsura este interpretată de unii clienți ca o strategie prin care operatorul încurajează trecerea la abonamente.

În paralel, clienții Vodafone România au semnalat apariția unei alte taxe neobișnuite: 2,09 euro per apel pentru a fi preluați cu prioritate de un operator uman la centrul de relații cu clienții.

Apelanții sunt întâmpinați de un mesaj automat: „Sunt Andreea, ghidul tău Vodafone. Ai nevoie de asistență prioritară de la un consultant expert, cu soluție pe loc? Pentru 2,09 euro, per apel, apasă 1.”

Dacă utilizatorul refuză opțiunea, este direcționat către meniul interactiv standard, unde trebuie să parcurgă mai multe etape și poate fi lăsat în așteptare minute întregi până la un operator disponibil.

Taxa de 2,09 euro se aplică per apel, indiferent de durata convorbirii, și doar celor care aleg opțiunea de asistență prioritară. Vodafone nu a emis încă un comunicat oficial privind acest serviciu, însă mulți clienți consideră măsura o „taxă pe răbdare”, menită să descurajeze apelurile directe la operatori.

Noile politici ale celor două companii au generat un val de nemulțumiri în rândul utilizatorilor, care acuză lipsa de transparență și majorarea costurilor pentru servicii de bază.

Digi nu pare să fi introdus un taxă echivalentă în 2025. Totuși, compania a anunțat recent actualizări în tarife ca urmare a modificării cotei de TVA.

De altfel, serviciile de roaming ale Digi sunt adaptate conform reglementărilor UE. De exemplu, tariful maxim cu ridicata pentru date în roaming a devenit 1,3 euro/GB (fără TVA) din 1 ianuarie 2025.