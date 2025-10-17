Parlamentul din Grecia a dat undă verde unui proiect de lege disputat, care ar extinde durata zilei de muncă la 13 ore, în ciuda protestelor și a grevelor care au paralizat țara.

Autoritățile de la Atena susțin că intenționează să aducă actualizări legislației muncii, însă un reprezentant al Syriza, principalul partid de stânga, a catalogat inițiativa drept o „aberație legislativă”.

Conform legislației în vigoare, lucrătorii nu pot efectua mai mult de 150 de ore suplimentare anual, iar durata obișnuită a săptămânii de muncă rămâne de 40 de ore.

Executivul susține că extinderea zilei de muncă va rămâne la alegerea angajaților, va viza doar sectorul privat și va fi posibilă în maximum 37 de zile pe an.

În cadrul votului de joi, parlamentarii formațiunii de centru-dreapta aflate la guvernare, Noua Democrație, au aprobat proiectul, în timp ce opoziția principală, Partidul de centru-stânga Pasok, s-a opus, iar reprezentanții Syriza au ales să se abțină.

Două greve generale au fost declanșate de sindicate, care solicitau anularea legii, paralizând atât transportul public, cât și alte servicii esențiale.

Ministrul Muncii, Niki Kerameus, a justificat inițiativa, susținând că modificările aduc legislația grecească în concordanță cu cerințele actuale ale pieței muncii și a acuzat opoziția că dezinformează cetățenii.

Noile reglementări prevăd posibilitatea ca salariații să efectueze ore suplimentare la același angajator, beneficiind de un spor de 40% la salariu, fără riscul de concediere în cazul în care refuză să le presteze.

Guvernul a precizat că măsura respectă normele Uniunii Europene privind timpul de muncă, care stabilesc o medie săptămânală de maximum 48 de ore, incluzând orele suplimentare, permițând totodată ajustări pe parcursul unui an.

Autoritățile au explicat că noua legislație oferă salariaților posibilitatea de a lucra mai multe ore pentru același angajator, ca alternativă la acumularea mai multor joburi part-time, iar implicarea în orele suplimentare va fi voluntară.

Opoziția a criticat măsura, susținând că restrânge drepturile lucrătorilor și că readuce condițiile de muncă la standarde învechite.

Reprezentanții opoziției susțin că salariații din Grecia muncesc mai mult decât media europeană, însă veniturile lor rămân mai mici, iar mulți se confruntă cu dificultăți financiare.

Potrivit AFP, sindicatul public ADEDY a criticat noile ore flexibile, susținând că acestea ar elimina practic ziua de muncă de opt ore, ar afecta echilibrul dintre viața profesională și cea personală și ar deschide calea către supra-exploatarea legală a angajaților.

Anul trecut, autoritățile din Grecia au implementat în anumite sectoare o săptămână de lucru de șase zile, ca măsură pentru stimularea activității economice.

Legea recent adoptată, aplicabilă de la începutul lunii iulie, ridică limita săptămânală de muncă de la 40 la 48 de ore pentru angajați.

Datele din 2024 arată că, în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, Grecia avea cea mai lungă săptămână de lucru, cu 39,8 ore, urmată de Bulgaria (39), Polonia (38,9) și România (38,8).

Conform datelor Eurostat, angajații din Țările de Jos beneficiază de cea mai scurtă săptămână de lucru din Uniunea Europeană, cu o medie de 32,1 ore.

Începând cu ianuarie 2025, salariul minim lunar în Grecia este de 968 de euro (echivalentul a 839 de lire sterline sau 1.127 de dolari), situându-se printre cele mai reduse din Uniunea Europeană.

Datele Eurostat indică că rata șomajului în Grecia, care atinsese 28% în perioada crizei financiare, a scăzut la 8,1% în august, rămânând totuși peste media Uniunii Europene de 5,9%.

Deși Grecia a depășit criza datoriei care a durat zeci de ani și s-a încheiat în 2018, nivelul salariilor și standardul de viață continuă să fie printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană.