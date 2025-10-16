Proiectul vizează și sprijinirea mamelor cu cel puțin trei copii minori, precum și a altor categorii defavorizate, inclusiv a foștilor deținuți, pentru a le oferi șanse reale de integrare pe piața muncii. În același timp, se propune majorarea pragului de vârstă pentru subvenționarea angajării șomerilor, care ar urma să crească de la 45 la 50 de ani, măsură menită să alinieze legislația națională la standardele europene.

Un element central al propunerii este introducerea unei „prime de stabilitate” destinate tinerilor NEET, adică aceia care nu sunt angajați și nu urmează nicio formă de educație sau formare profesională. Conform proiectului, acești tineri ar urma să primească 1.000 de lei lunar în primul an de angajare cu normă întreagă, iar în al doilea an 1.250 de lei lunar, cu condiția ca locul de muncă să fie pe perioadă nedeterminată.

Totodată, proiectul extinde categoriile de persoane pentru care angajatorii pot primi subvenții la încadrare, incluzând mamele cu trei sau mai mulți copii minori și persoanele care au executat pedepse privative de libertate. În plus, se introduce în legislație noțiunea de „persoană vulnerabilă”, iar contractul de solidaritate își va extinde aplicabilitatea pentru mai multe categorii defavorizate.

Inițiativa mai prevede digitalizarea serviciilor oferite de agențiile de ocupare a forței de muncă, precum și simplificarea procedurilor de recuperare a debitelor, pentru o mai bună eficiență administrativă.

În ceea ce privește întreprinderile sociale de inserție, acestea vor putea beneficia de măsuri de stimulare a angajării persoanelor din grupuri vulnerabile. Concret, fiecare întreprindere socială ar urma să primească o sumă lunară egală cu de patru ori valoarea indicatorului social de referință pentru fiecare angajat provenit dintr-o categorie vulnerabilă.

Aplicarea programului „Primul loc de muncă”, care include acordarea primei de stabilitate, ar necesita un efort bugetar estimat la 2,3 milioane de lei în decembrie 2025, sumă destinată unui număr de aproximativ 2.300 de beneficiari. Pentru anul 2026, costurile prognozate ar urma să ajungă la 196,17 milioane de lei, fiind prevăzut sprijinul pentru circa 28.000 de tineri NEET.

Pe întreaga perioadă 2025-2028, impactul financiar total al programului este estimat la 818,1 milioane de lei, finanțarea urmând să fie asigurată din fonduri europene alocate Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Extinderea sprijinului pentru angajarea persoanelor vulnerabile ar urma să implice un impact bugetar de 35,75 milioane de lei în anul 2026. În paralel, creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenții este prognozată să genereze economii importante: 24,71 milioane de lei în decembrie 2025 și 317,29 milioane de lei în 2026, datorită diminuării numărului de persoane eligibile.

Pe fondul acestor inițiative, interesul tinerilor pentru meserii tradiționale este în creștere. Tot mai mulți reprezentanți ai Generației Z se orientează către ocupații considerate anterior monotone, atrași de stabilitatea locului de muncă, salariile competitive și posibilitățile de avansare profesională.