Florentina Ioniță este medic primar în medicină internă și medic primar gastroenterolog, deținând totodată titlul de doctor în științe medicale. Perchezițiile au loc atât la sediul Spitalului Militar Central, cât și la locuința Florentinei Ioniță, în cadrul unei investigații privind posibile fapte de natură penală.

Aceasta conduce Spitalul Militar Central din Capitală din ianuarie 2014, având astfel peste 10 ani de mandat la conducerea uneia dintre cele mai importante instituții medicale din sistemul sanitar românesc.

Ancheta aflată în derulare este coordonată de DNA, care efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte și a eventualelor fapte imputabile persoanelor implicate. În prezent, instituția medicală și conducerea sa se află sub atenția procurorilor anticorupție, urmând ca detalii suplimentare să fie comunicate pe parcursul investigației.

Conform News, faptele menționate în dosar sunt de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. De asemenea, sunt vizate peste 17 persoane, printre care actuale și foste cadre militare.

Aceștia sunt suspectați că-și suplimentau veniturile prin plăți nelegale în proiecte europene, prin cumul de funcții și pontaje fictive. Percheziţiile au loc și la locuinţa Florentinei Ioniţă.

Amintim că Florentina Ioniță a fost numită în funcție în ianuarie 2014, în timpul mandatului fostului președinte Traian Băsescu. Ea este medic primar în medicină internă, medic primar în gastroenterologie și doctor în științe medicale, având o carieră medicală solidă în sistemul sanitar militar.

General cu două stele, Florentina Ioniță este prima femeie general comandant din istoria Spitalului Militar Central din București. De-a lungul activității sale, a fost cunoscută ca o apropiată a generalului Cătălin Zisu, care este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu într-un dosar legat de lucrările de extindere a Cimitirului Ghencea Militar și de acordarea ilegală a unor locuri de veci către persoane care nu îndeplineau condițiile legale.

De-a lungul carierei, Florentina Ioniță a primit mai multe distincții importante, fiind decorată atât de președintele Traian Băsescu, cât și de președintele Klaus Iohannis.

Primul său titlu onorific a venit pe 12 noiembrie 2014, când Traian Băsescu i-a conferit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de „Cavaler”, cu însemn pentru militari, cu doar câteva zile înainte de încheierea mandatului său la Palatul Cotroceni.

Ulterior, Klaus Iohannis a decorat-o de trei ori: