Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează că noua platformă informatică este în curs de dezvoltare şi va fi construită pe o arhitectură modernă, cu funcţionalităţi extinse faţă de sistemul actual. Printre noutăţi se numără o conectivitate mai bună şi interoperabilitatea cu alte sisteme informatice din domeniul sănătăţii, ceea ce va permite o integrare mai eficientă a datelor medicale şi administrative.

Modernizarea şi redimensionarea sistemului informatic al CNAS sunt finanţate din fonduri europene, prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Scopul proiectului este digitalizarea completă a proceselor din sistemul public de sănătate şi crearea unui mediu informatic mai prietenos şi mai accesibil pentru utilizatori.

Conducerea CNAS a subliniat că platforma PIAS, deşi a fost un proiect de pionierat în informatizarea sănătăţii, şi-a atins limitele tehnologice. Creşterea continuă a numărului de utilizatori, volumul mare de date gestionate şi solicitările simultane tot mai numeroase au afectat performanţa sistemului. În acest context, instituţia lucrează la un nou proiect care va permite digitalizarea documentelor conexe actului medical şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

„Timpul nu iartă, mai ales în tehnologie. Platforma PIAS a fost un proiect de pionierat în ceea ce priveşte informatizarea sănătăţii şi asigurarea unui cadru unitar pentru gestionarea celor peste 18 milioane de beneficiari ai sistemului public de sănătate. Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaş de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem şi-a atins limitele şi nu mai poate ţine pasul cu nevoile şi aşteptările pacienţilor şi furnizorilor de servicii medicale. La CNAS lucrăm la proiectul noii platforme informatice, care vine cu veşti bune pentru utilizatori, atât din perspectiva asigurării unui mediu prietenos şi accesibil, cât şi în ceea ce priveşte digitalizarea documentelor conexe actului medical, ceea ce înseamnă mai mult timp câştigat pentru sănătate. În paralel, menţinem funcţională platforma actuală, pentru a garanta continuitatea acordării serviciilor medicale şi a medicamentelor pentru pacienţi”, a declarat preşedintele CNAS, conf. univ. dr. Horaţiu-Remus Moldovan, potrivit unui comunicat.

În paralel, CNAS menţine funcţională platforma existentă pentru a evita întreruperile în furnizarea serviciilor medicale. Astfel, pacienţii şi furnizorii nu vor fi afectaţi de procesul de tranziţie către noul sistem.

Modul de implementare, funcţionare şi administrare a platformei PIAS a fost analizat de Curtea de Conturi, în cadrul unui audit al performanţei desfăşurat pentru perioada 2000-2024. Raportul instituţiei a confirmat necesitatea modernizării infrastructurii informatice şi a validat decizia CNAS de a proiecta şi implementa un nou sistem.