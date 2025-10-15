Din cuprinsul articolului Prima intervenție de supraveghere și prevenire a arderilor ilegale de deșeuri

Garda Națională de Mediu (GNM) a informat miercuri, pe Facebook, că va lansa prima intervenție de supraveghere și prevenire a arderilor ilegale de deșeuri în localitatea Sintești, județul Ilfov, folosind pentru aceasta drone.

Scopul principal al intervenției este identificarea arderilor ilegale de deșeuri și verificarea modului în care operatorii economici gestionează aceste materiale. De asemenea, s-a precizat că ministra mediului, Diana Buzoianu, și comisarul general al GNM, Andrei Corlan, vor fi prezenți la fața locului, alături de aproximativ 120 de reprezentanți ai Gărzii de Mediu, Jandarmeriei Române și IPJ Ilfov.

„Garda Naţională de Mediu anunţă prima acţiune de anvergură în Ilfov, cu utilizarea dronelor achiziţionate prin programul PNRR. Printre obiective se numără depistarea arderilor ilegale de deşeuri precum şi gestionarea deşeurilor de către agenţii economici. Ministra mediului, Diana Buzoianu alături de Comisarul General GNM, Andrei Corlan, vor fi prezenţi în teren. La acţiunea din Sinteşti participă aproximativ 120 de persoane din Garda de Mediu, Jandarmeria Română şi IPJ Ilfov”, menţionează sursa citată.

La operațiune participă 33 de comisari, susținuți de 10 autovehicule, alături de 67 de angajați ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov și ai Grupării de Jandarmi Ploiești.

Acțiunea beneficiază și de suportul Poliției, prin două echipaje de la Rutieră și șase echipaje de Ordine Publică ale IPJ Ilfov, însumând un total de 18 polițiști implicați.

Garda de Mediu a anunțat recent că, potrivit Gărzii de Mediu Prahova, în urma unui control efectuat după incendiul izbucnit în zona de sud a municipiului Ploiești, pe Bulevardul Petrolului, s-a constatat că lucrările de dezafectare și demontare a unor instalații industriale au fost realizate fără documentele necesare din punct de vedere al protecției mediului.

Operatorul economic implicat, o firmă din județul Dâmbovița care presta servicii de debitare, a primit o amendă de 60.000 de lei pentru nerespectarea legislației.

De asemenea, autoritățile au dispus oprirea activităților până la obținerea actelor legale. Garda de Mediu a subliniat importanța respectării cadrului legal pentru orice activitate care poate avea impact asupra mediului.