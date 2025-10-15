Sphera Franchise Group, lider pe piața românească de food service, și-a anunțat planurile de a inaugura cinci restaurante Hard Rock Cafe în orașe precum Brașov, Timișoara, Iași, Cluj și Chișinău. Extinderea este programată să se desfășoare pe parcursul următorilor cinci ani, începând cu 2026.

Sphera Franchise Group a anunțat lansarea unui parteneriat cu Hard Rock International, prin care va deschide restaurante Hard Rock Café în România și Republica Moldova. Planul de dezvoltare va fi implementat prin HRC Restaurants SRL, o companie deținută integral de Sphera, marcând astfel o extindere în sectorul restaurantelor lifestyle și al divertismentului sub umbrela grupului.

“Acest parteneriat marchează o altă etapă importantă în strategia noastră de diversificare. Prin adăugarea Hard Rock Café în portofoliul nostru, ne extindem în domeniul restaurantelor lifestyle și al divertismentului, consolidându-ne misiunea de a oferi experiențe globale emblematice consumatorilor din regiunea noastră. Căutăm mereu să aducem în ecosistemul Sphera branduri care sunt în concordanță cu valorile noastre și au o experiență dovedită de profitabilitate pentru a susține creșterea Grupului pe termen lung, iar Hard Rock Café se potrivește perfect,” a declarat Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group.

Sphera Group a obținut de la Hard Rock International drepturile de franciză pentru operarea restaurantelor în România și Republica Moldova. Pentru a pune în practică strategia de expansiune, grupul va folosi o companie dedicată, HRC Restaurants SRL, pe care o controlează integral.

Această extindere consolidează poziția Sphera ca jucător de top pe piața serviciilor de food, extinzându-se dincolo de serviciile rapide și mesele casual, într-un segment global de branduri lifestyle. Noua companie va supraveghea lansarea restaurantelor Hard Rock Café în cinci centre urbane majore, valorificând cererea tot mai mare pentru concepte de restaurante internaționale, experențiale, în România și Republica Moldova.

Hard Rock Cafe este un brand de renume internațional, cunoscut pentru îmbinarea experiențelor culinare americane cu suveniruri muzicale. Brandul este prezent în România din 2008, cu un restaurant emblematic în Parcul Herăstrău din București.

Acest nou parteneriat se bazează pe strategia dovedită a Sphera de diversificare și extindere a portofoliului. Recent, Grupul a anunțat adăugarea brandului Italian Cioccolatitaliani, cunoscut pentru produsele sale premium pe bază de ciocolată, prima unitate fiind deschisă în Italia în 2025.