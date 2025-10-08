Uniunea Europeană a decis să își întărească mecanismele de control privind regimul liberalizat de vize.

Parlamentul European a adoptat marți, 7 octombrie, o inițiativă legislativă care oferă blocului comunitar posibilitatea de a suspenda temporar sau permanent regimul fără vize pentru 61 de state, printre care se numără și Republica Moldova, în situațiile în care apar amenințări la adresa securității sau sunt constatate încălcări ale drepturilor omului.

Potrivit noilor prevederi, Comisia Europeană va avea autoritatea de a reintroduce temporar obligația de viză pentru o anumită țară dacă există motive serioase de îngrijorare legate de securitate.

O astfel de măsură va fi urmată de o investigație oficială și un proces de dialog între UE și statul vizat. În cazul în care problemele persistă, suspendarea ar putea deveni permanentă, consolidând capacitatea Uniunii de a reacționa prompt la situații considerate sensibile.

Printre motivele care pot duce la suspendarea regimului liberalizat se numără creșterea infracționalității comise de cetățenii statului respectiv, numărul tot mai mare al cererilor de azil respinse sau al persoanelor care depășesc perioada legală de ședere în spațiul european.

De asemenea, o nealiniere a statului vizat la politica de vize a Uniunii poate constitui un temei pentru reintroducerea vizelor.

Suspendarea poate fi justificată și de încălcări grave ale Cartei ONU, ale drepturilor omului sau ale dreptului umanitar internațional, precum și de nerespectarea deciziilor instanțelor internaționale.

Noua legislație oferă Uniunii Europene posibilitatea de a aplica măsura doar unor categorii specifice de persoane, cum ar fi funcționarii guvernamentali considerați responsabili pentru încălcări ale drepturilor fundamentale.

Deși cetățenii Republicii Moldova se bucură de călătorii fără viză în UE, această facilitate se aplică doar posesorilor de pașapoarte biometrice. Noul mecanism legislativ introduce, de asemenea, praguri clare pentru declanșarea unei investigații: o creștere cu cel puțin 30% a infracțiunilor grave sau a numărului de persoane aflate ilegal și o rată de recunoaștere a cererilor de azil sub 20%. În anumite circumstanțe justificate, Comisia va putea totuși să se abată de la aceste praguri.

Raportorul Matjaž Nemec, din grupul S&D, a subliniat că Europa rămâne cea mai vizitată regiune din lume, iar politica de vize este unul dintre principalele instrumente de politică externă ale Uniunii. El a explicat că noul mecanism va permite suspendarea călătoriilor fără viză în cazul unor încălcări grave ale drepturilor omului, vizând în special funcționarii guvernamentali sau alte grupuri specifice.

„Europa rămâne cel mai vizitat continent din lume atât de turiști, cât și de călătorii de afaceri, iar politica noastră în materie de vize este, prin urmare, unul dintre cele mai puternice instrumente ale noastre de politică externă. Cu un mecanism de suspendare modernizat, UE va putea suspenda călătoriile fără viză în cazul unor încălcări grave ale drepturilor omului și poate viza suspendările către funcționari guvernamentali sau alte grupuri. Acest mecanism reformat consolidează angajamentul nostru față de drepturile omului și dreptul internațional”, a afirmat acesta.

Textul legislativ, convenit deja informal între Parlament și Consiliu, a fost aprobat în plen cu 518 voturi pentru, 96 împotrivă și 24 de abțineri. Urmează ca acesta să fie adoptat formal de Consiliul Uniunii Europene și va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE.