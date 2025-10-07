Într-un interviu acordat publicației multipolarpress.com, Aleksandr Dughin a comentat situația politică de la Chișinău, susținând că formațiunile pro-ruse care au participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 nu au reușit să facă față partidului de guvernământ, PAS. Filozoful a descris actualele forțe de opoziție ca fiind divizate și lipsite de o viziune comună.

„În Moldova, sunt neputincioși împotriva (PAS). (…) Partidul lui Șor, partidul lui Dodon, comuniștii – toți sunt diferiți, lipsiți de o platformă comună. Bunul-simț este prezent, dar este insuficient în lupta împotriva ideologiei. Obsedați de mitul democrației liberale, am ratat momentul în care forțele noastre erau la putere în Moldova – nu pro-ruse, ci pro-moldovenești, non-Soros, forțe suverane. Voronin era așa. (…)”, a declarat Dughin.

El a adăugat că Rusia trebuie să adopte o strategie „proactivă” pentru a-și păstra influența în spațiul ex-sovietic, considerând insuficiente actualele forme de colaborare sau influență indirectă.

Potrivit lui Dughin, lipsa unei politici ferme din partea statelor considerate apropiate de Moscova ar putea duce la o confruntare militară. Acesta a avertizat că, dacă nu se vor produce „transformări politice radicale” în anumite țări din regiune, un conflict devine „inevitabil”.

„Este nevoie de o ideologie, de o politică decisivă, proactivă în spațiul post-sovietic. Următorul pas este războiul. Nu vreți război? Atunci sunt necesare transformări politice radicale în Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan. Altfel, războiul este inevitabil”, a declarat Dughin.

Mesajul său reia retorica promovată frecvent de reprezentanții cercurilor ideologice din jurul Kremlinului, care susțin că influența occidentală în fostele republici sovietice reprezintă o amenințare directă la adresa intereselor ruse.

Pe 5 octombrie, Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova (CEC) a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Conform datelor oficiale, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea condusă de Maia Sandu, a obținut 55 de mandate din totalul de 101 locuri.

Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” a obținut 26 de mandate, Blocul Electoral „ALTERNATIVA” – 8 mandate, „Partidul Nostru” – 6, iar „Democrația Acasă” – tot 6.

Rezultatele confirmă continuarea orientării europene a Chișinăului, în ciuda sprijinului mediatic și financiar oferit unor formațiuni pro-ruse. În acest context, declarațiile lui Dughin pot fi interpretate ca o reacție la pierderea influenței ruse în Republica Moldova.

Aleksandr Dughin este cunoscut drept unul dintre arhitecții conceptului de „Uniune Eurasiatică”, o structură dominată de Rusia și menită să reunească statele fostei Uniuni Sovietice. El promovează o ideologie ultranaționalistă și autoritară, respingând valorile liberale și democratice occidentale.

Ideologul se află pe lista sancțiunilor Uniunii Europene, fiind interzis în spațiul comunitar. Potrivit tvrmoldova.md, Dughin este unul dintre principalii vectori de propagandă ai Kremlinului, fiind cunoscut pentru mesajele sale ostile la adresa UE, NATO și a României.

În discursurile sale, România este adesea descrisă ca un stat „obedient” și „de mâna a doua”, controlat de un Occident „decăzut moral” care ar fi abandonat valorile tradiționale și creștine.

În paralel cu mesajele adresate Republicii Moldova, Dughin a elogiat în ultimele luni mai multe figuri politice din România percepute drept favorabile Moscovei.

După primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, el l-a felicitat pe Călin Georgescu, candidat cu discurs legionar și pro-rus, afirmând că acesta este „un patriot și un român adevărat”. Scrutinul respectiv a fost ulterior anulat.

În mai 2025, Dughin și-a exprimat sprijinul și pentru George Simion, liderul formațiunii AUR, care a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Pe platforma X, ideologul rus a scris:

„Simion a câștigat în România. Globaliștii fie îl omoară, fie anulează rezultatele alegerilor. Nu mai este o luptă politică. Este Antihristul împotriva oamenilor”.

Aceste declarații au fost interpretate de analiști ca o încercare de a legitima discursurile naționaliste radicale din regiune și de a consolida o rețea ideologică pro-rusă în Europa de Est.