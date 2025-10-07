UPDATE, ora 12:40

Meteorologii ANM au emis și un Cod Galben de intensificări ale vântului, valabil miercuri (de la ora 23:00) și joi (până la ora 18:00).

În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80…90 km/h.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo de tip Cod Portocaliu pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, valabilă de la ora 21:00 până miercuri, 8 octombrie, la ora 23:00. Meteorologii ANM prognozează ploi importante cantitativ, cu acumulări de 60 – 90 l/mp şi izolat chiar până la 100 l/mp.

În contextul avertizării, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov recomandă populaţiei să amâne activităţile în aer liber, lucrul în spaţii deschise sau la înălţime devine periculos în aceste condiţii. Alte măsuri preventive recomandate de ISU includ:

închiderea ferestrelor şi fixarea obiectelor din exterior pentru a preveni accidente;

evitarea zonelor cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

curăţarea şanţurilor şi rigolelor pentru a permite scurgerea apei;

evitarea traversării sau apropierii de malurile cursurilor de apă în cazul creşterii debitelor.

Autorităţile recomandă populaţiei să fie vigilentă şi să respecte indicaţiile pentru a preveni incidentele în timpul precipitaţiilor puternice.

Meteorologii ANM au emis, totodată, un Cod Galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabil marți, 7 octombrie, între orele 10:00-21:00.

În Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20…25 l/mp și izolat 40 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

A fost emis și un Cod Galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m, valabil marți (de la ora 21:00) și miercuri (până la ora 23:00).

Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

A fost emis și un Cod Portocaliu de ploi importante cantitativ, valabil marți (de la ora 21:00) și miercuri (până la ora 23:00).

În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Oltenieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

A fost emis și un Cod Roșu de ploi torențiale și abundente, valabil marți (de la ora 21:00) și miercuri (până la ora 15:00).

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp.