Vine iarna în România! Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), săptămâna aceasta temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării se vor înregistra cantități mai mari de precipitații decât în mod obișnuit, în special în regiunile estice, sudice și sud-estice. Săptămâna viitoare, temperaturile medii se vor situa sub valorile normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice, iar în rest se vor menține aproximativ în limite normale pentru această perioadă.

În intervalul 20–27 octombrie, temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această săptămână în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în vest și nord-vest, iar în rest se va situa aproape de normal.

În săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie, temperaturile vor fi apropiate de mediile specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi ușor peste normal în nord-vest, iar în rest vor fi în general apropiate de valorile obișnuite.

Meteorologii au anunțat marți, odată cu publicarea prognozei pentru următoarele patru săptămâni, că temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, până pe 20 octombrie.

În săptămâna 6–13 octombrie 2025, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local deficitar în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării va fi excedentar, în special în regiunile estice, sudice și sud-estice.

Bucureștiul și județul Ilfov vor intra marți, de la ora 21.00, pentru mai mult de 24 de ore, sub avertizare cod portocaliu de ploi, cu cantități prognozate de 60–90 litri pe metru pătrat. În acest context, reprezentanții ISU recomandă, printre altele, amânarea activităților în aer liber.

”Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare meteo cod portocaliu, pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, valabilă de astăzi, 07.10.2025, ora 21:00, până mâine, 08.10.2025, ora 23:00. Se vor semnala: ploi importante cantitativ şi se vor acumula cantităţi de apă de 60…90 l/mp şi izolat de 100 l/mp”, transmite ISU.

În acest context, reprezentanții ISU recomandă populației să amâne activitățile în aer liber, subliniind că lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos în condiții meteo nefavorabile.

– Închideţi toate ferestrele şi asiguraţi-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

”Evitaţi zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt. Curăţaţi şanţurile şi rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitaţii. În cazul creşterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercaţi să le traversaţi şi nu vă apropiaţi de malurile acestora”, sunt alte recomandări ale ISU.