Șefa Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat, la România TV, că România va traversa în următoarele zile o perioadă de vreme rece și instabilă, marcată de ploi, ninsori la altitudini mari și vânt puternic.

Ea a explicat că noaptea următoare va fi una rece, cu temperaturi minime între 0 și 10 grade Celsius la nivel național. În București, valorile vor coborî până la 5-6 grade, iar în zona periurbană chiar la 3 grade.

Potrivit directorului ANM, în vestul, nord-vestul și centrul țării, maximele nu vor depăși 10-11 grade, în timp ce în sud, în special în Lunca Dunării, se pot atinge 21 de grade, iar în Capitală vor fi aproximativ 19 grade.

Mateescu a precizat că, începând de duminică după-amiază și până luni dimineață, sistemele noroase vor aduce ploi consistente în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea nordică a Moldovei.

Cantitățile de apă ar putea ajunge la 20-25 de litri pe metru pătrat, iar debutul săptămânii va aduce precipitații și în estul Munteniei și Dobrogea, unde se estimează cantități similare.

„În următoarele zile rămâne pe un fond de vreme rece, va fi o noapte rece pentru că minimele la scara întregii țări vor fi cuprinse între 0 până la 10 grade, chiar și în capitală doar 5-6 grade mâine dimineață, în zona preorășenească spre 3 grade. Mâine, în partea de vest, nord-vest și centru a țării rămâne pe un fond de vreme caldă cu temperaturi care nu vor depăși 10-11 grade, în timp ce în Lunca Dunării vor fi posibile valori apropiate de 21 de grade, în capitală 19 grade, însă din nou sisteme noroase vor fi prezente în zona tării noastre, începând chiar de mâine după amiază, pe parcursul nopții de duminică spre luni, în Banat, în Crișana, în Maramureș, Transilvania, jumătatea nordica a Moldovei, se pot cumula cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat, pentru ca săptămâna din nou să debuteze în acest context, mai ales în Estul Munteniei și în Dobrogea, unde din nou cantități cuprinse între 15-25 de litri pe metru pătrat”, a declarat Elena Mateescu pentru postul TV.

La munte, la altitudini mari, sunt așteptate ninsori, însoțite de intensificări ale vântului care pot atinge 50-60 km/h.

Șefa ANM a adăugat că temperaturile vor rămâne scăzute până la mijlocul săptămânii, cu valori între 9 și 10 grade, urmând ca, în a doua parte, regimul termic să revină la normal, între 14 și 24 de grade Celsius.

„La altitudini mari, pe creste, vor mai fi posibile precipitații sub formă de ninsoare, însoțite și de intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 de km pe oră. Cu mici variații de la o zi la alta, cel puțin în prima parte a săptămânii, valorile se vor încadra între 10 până la 9-10 grade, pentru ca, începând din a doua jumătate a săptămânii viitoare să vorbim de temperaturi care să se apropie de normele specifice datei din calendar și anume între 14 până la 23-24 de grade Celsius”, a adăugat Mateescu.

În paralel, meteorologul Oana Păduraru transmitea, la Digi24, că o ușoară încălzire se va resimți începând de duminică, când ploile se vor retrage temporar.

Totuși, aceasta a avertizat că, la începutul săptămânii viitoare, precipitațiile vor reveni în majoritatea regiunilor, însă cantitățile de apă vor fi mai reduse față de zilele precedente.