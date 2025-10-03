Compania Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat că programul pentru sezonul de încălzire prevede pornirea tuturor centralelor începând cu 1 noiembrie, însă acestea pot fi puse în funcțiune mai devreme, dacă situația o impune.

Adrian Tudora, directorul general adjunct al ELCEN, a explicat că planificarea a fost realizată astfel încât toate unitățile să fie pregătite și operaționale la începutul lunii noiembrie, dar compania dispune și de capacitatea de a accelera pornirea în caz de nevoie, mai ales în contextul scăderilor bruște de temperatură.

ELCEN asigură încălzire centralizată pentru circa 550.000 de apartamente și contribuie cu aproximativ 5,3% din energia electrică produsă în România.

În ceea ce privește posibilitatea de a demara furnizarea de căldură mai devreme, în contextul temperaturilor mult mai scăzute decât media perioadei, Tudora a afirmat că ELCEN dispune de capacități suplimentare ce pot fi încărcate sau pornite imediat.

Totuși, regimul de funcționare al rețelei este stabilit de Termoenergetica, care trebuie să finalizeze lucrările și să remedieze eventualele avarii existente. Directorul adjunct a precizat că schimbările bruște de temperatură nu fuseseră anticipate de prognozele meteo.

„Din punctul nostru de vedere, da, de altfel avem capacități pe care le putem încărca mai mult sau chiar porni. Dar aici, sigur, Termoenergetica dictează regimul de funcționare al rețelei. Sunt avarii, mai au lucrări. Am văzut că în oraș deja instalațiile sunt în umplere chiar și la mine în Drumul Taberei, deci ușor, ușor se pregătesc și colegii noștri de la Termoenergetica, dar cred că ne-a luat un pic vremea cam repede, schimbarea bruscă de temperatură cred că n-a fost gândită și preconizată de noi. Sunt prognozele pe care le avem cu toții și, sigur, pe termen lung au diverse erori. Poți să-ți faci o idee, dar niciodată nu e foarte sigur. De altfel, luna trecută, când am făcut programul apărea prima jumătate a lunii cu temperaturi ridicate pentru momentul ăsta și de-abia din 15 temperaturile nocturne coborau astfel încât să îndeplinească condițiile de pornire a termoficării. De asta ne-a luat un pic cam repede pe toți. Noi într-un fel suntem pregătiți, că lucrările mari s-au încheiat, dar termo probabil mai au și ei de închis câteva zile lucrările mari pe care le au deschise”, a explicat Adrian Tudora pentru Mediafax.

Pe de altă parte, Termoenergetica continuă în aceste zile lucrările de pregătire a rețelelor. Începând cu 23 septembrie, compania a realizat probe de presiune și a încărcat instalațiile interioare cu apă.

Totodată, Termoenergetica a anunțat că lucrează la remedierea unei avarii pe Magistrala II Sud, DN 600, în zona străzii Ion Alexe din Sectorul 2.

Avariile afectează 29 de puncte termice, inclusiv 400 de blocuri și Spitalul Fundeni, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este 4 octombrie 2025.

Cât despre legislație, reamintim că furnizarea agentului termic se face astfel: