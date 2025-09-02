Facturile bucureștenilor pentru apă caldă și încălzire au crescut din august 2025, din cauza majorării TVA. Cota standard a trecut de la 19% la 21%, iar cea redusă pentru sezonul rece de la 5% la 11%. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a calculat cât au crescut facturile pentru românii conectați la sistemul de termoficare.

Exemplu:

Apartament de 2 camere, 3 persoane, consum 0,087 MWh.

TVA 19%: 29,38 lei

TVA 21%: 29,87 lei

Diferența: doar 0,49 lei

Apartament de 2 camere, 3 persoane, consum 1,088 MWh:

TVA 5%: 324,16 lei

TVA 11%: 342,67 lei

Diferența: 18,51 lei

Apartament de 4 camere, 4 persoane, consum 1,476 MWh:

TVA 5%: 439,76 lei

TVA 11%: 464,57 lei

Diferența: 24,81 lei

Pe lângă TVA, facturile depind și de prețul gigacaloriei, care se stabilește printr-o procedură complicată cu ANRE, ELCEN și Consiliul General al Municipiului București.

Ultimele modificări au fost făcute prin hotărârile HCGMB nr. 169/2022 și 13/2023, când s-a schimbat doar unitatea de măsură (de la 330 lei/Gcal la 283,75 lei/MWh), nu și prețul efectiv. O nouă ajustare este în lucru și trebuie aprobată până la 31 decembrie 2025.

Termoenergetica a anunțat, totodată, că în Sectorul 4 vor avea loc în următoarele zile lucrări de reparații și modernizare a conductelor rețelei de apă caldă. Din această cauză, peste 1.100 de blocuri și câteva firme nu vor avea apă caldă.

Lucrările se desfășoară în mai multe zone:

Intersecția străzii Turnu Măgurele cu Bulevardul Metalurgiei – conductă mare, 1 metru diametru, veche de aproape 40 de ani. Vor fi opriți 882 de blocuri și o firmă, între 1 și 5 septembrie, ora 23:00.

Zonele V.V. Stanciu, C. R. Motru și Calea Văcărești – conductă de 0,5 metri diametru, veche de 33 de ani. Vor fi afectați 129 de blocuri și două firme, în aceeași perioadă.

Punctul termic „6 Zona II”, strada Târnava Mică – conductă veche de aproape 40 de ani. Vor fi afectați trei blocuri între 1 și 5 septembrie.

Strada Sg. Nițu Vasile – conductă de 0,5 metri veche de aproape 40 de ani. Vor fi afectați 95 de blocuri.

Echipele Termoenergetica lucrează non-stop pentru a rezolva problemele, dar durata lucrărilor poate varia în funcție de cât de degradate sunt conductele. Termenele inițiale sunt doar estimative, iar finalizarea depinde de complexitatea reparațiilor.