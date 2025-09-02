Cât mai plătesc bucureştenii pentru căldură și apă caldă? Estimările Termoenergetica
Facturile bucureștenilor pentru apă caldă și încălzire au crescut din august 2025, din cauza majorării TVA. Cota standard a trecut de la 19% la 21%, iar cea redusă pentru sezonul rece de la 5% la 11%. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a calculat cât au crescut facturile pentru românii conectați la sistemul de termoficare.
Exemplu:
- Apartament de 2 camere, 3 persoane, consum 0,087 MWh.
TVA 19%: 29,38 lei
TVA 21%: 29,87 lei
Diferența: doar 0,49 lei
- Apartament de 2 camere, 3 persoane, consum 1,088 MWh:
TVA 5%: 324,16 lei
TVA 11%: 342,67 lei
Diferența: 18,51 lei
- Apartament de 4 camere, 4 persoane, consum 1,476 MWh:
TVA 5%: 439,76 lei
TVA 11%: 464,57 lei
Diferența: 24,81 lei
Pe lângă TVA, facturile depind și de prețul gigacaloriei, care se stabilește printr-o procedură complicată cu ANRE, ELCEN și Consiliul General al Municipiului București.
Ultimele modificări au fost făcute prin hotărârile HCGMB nr. 169/2022 și 13/2023, când s-a schimbat doar unitatea de măsură (de la 330 lei/Gcal la 283,75 lei/MWh), nu și prețul efectiv. O nouă ajustare este în lucru și trebuie aprobată până la 31 decembrie 2025.
Peste 1.100 de blocuri din București rămân fără apă caldă cinci zile
Termoenergetica a anunțat, totodată, că în Sectorul 4 vor avea loc în următoarele zile lucrări de reparații și modernizare a conductelor rețelei de apă caldă. Din această cauză, peste 1.100 de blocuri și câteva firme nu vor avea apă caldă.
Lucrările se desfășoară în mai multe zone:
- Intersecția străzii Turnu Măgurele cu Bulevardul Metalurgiei – conductă mare, 1 metru diametru, veche de aproape 40 de ani. Vor fi opriți 882 de blocuri și o firmă, între 1 și 5 septembrie, ora 23:00.
- Zonele V.V. Stanciu, C. R. Motru și Calea Văcărești – conductă de 0,5 metri diametru, veche de 33 de ani. Vor fi afectați 129 de blocuri și două firme, în aceeași perioadă.
- Punctul termic „6 Zona II”, strada Târnava Mică – conductă veche de aproape 40 de ani. Vor fi afectați trei blocuri între 1 și 5 septembrie.
- Strada Sg. Nițu Vasile – conductă de 0,5 metri veche de aproape 40 de ani. Vor fi afectați 95 de blocuri.
Echipele Termoenergetica lucrează non-stop pentru a rezolva problemele, dar durata lucrărilor poate varia în funcție de cât de degradate sunt conductele. Termenele inițiale sunt doar estimative, iar finalizarea depinde de complexitatea reparațiilor.
„Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute.
Termoenergetica reaminteşte că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.”