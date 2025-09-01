Astfel, firmele și persoanele fizice autorizate care au afaceri sub acest nivel nu vor fi obligate să se înregistreze ca plătitori de TVA, iar pentru cei care depășesc plafonul, obligația de înregistrare apare imediat din momentul tranzacției care duce la depășirea limitei.

Pentru companiile care au depășit plafonul vechi de 300.000 lei în luna august 2025, dar nu și pe cel nou de 395.000 lei, a fost stabilită o perioadă de tranziție. Acestea nu sunt obligate să se înregistreze imediat ca plătitori de TVA. Dacă, însă, în august a fost depășit și pragul de 395.000 lei, înregistrarea devine obligatorie până cel târziu la 10 septembrie 2025, dată de la care se aplică regimul normal de taxare.

Persoanele impozabile înființate înainte de 2025 și care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la 1 septembrie 2025 ca urmare a depășirii plafonului de 300.000 lei pot solicita scoaterea din evidență, dacă în anul 2024 nu au depășit acest plafon și dacă, până la data solicitării, nu au depășit nici pragul actualizat de 395.000 lei. Aceeași posibilitate există și pentru firmele înființate în 2025, înregistrate în scopuri de TVA până la 1 septembrie, dacă nu au depășit pragul majorat.

Solicitările de ieșire din sistemul de TVA pot fi depuse între data de 1 și 10 a fiecărei luni, iar anularea este valabilă de la momentul comunicării deciziei organului fiscal competent.

Măsura transpune în legislația națională Directiva UE 2020/285, ce urmărește armonizarea fiscalității la nivel european și simplificarea obligațiilor pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Întreprinderile cu cifra de afaceri sub 395.000 lei vor putea aplica regimul special de TVA și în alte state membre, dacă nu depășesc plafonul de 100.000 euro la nivel european și respectă limitele stabilite de statul în care solicită scutirea. În aceste condiții, firmele nu colectează TVA pentru livrările de bunuri și servicii, dar nici nu pot deduce taxa aferentă achizițiilor.

Ordonanța include și prevederi privind locul de impozitare al serviciilor prestate electronic. Acestea vor fi taxate în statul membru unde clientul este stabilit, își are domiciliul sau reședința obișnuită, pentru a asigura impozitarea corectă în statul de consum.

„Prin această ordonanță, România continuă alinierea la principiile europene privind concurența loială, prin asigurarea unui cadru fiscal digitalizat, prietenos, în linie cu standardele europene. Dorim ca antreprenorii români să concureze de la egal la egal pe piața unică și să creștem conformarea voluntară prin reducerea costurilor administrative”, a susținut ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Modificarea se aplică activităților sau evenimentelor desfășurate prin prezență virtuală ori transmise pe internet, precum și serviciilor puse la dispoziție prin alte modalități digitale.