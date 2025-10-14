În primele două luni după ce TVA a crescut, numărul de tranzacții imobiliare pentru locuințe individuale a scăzut puțin, cu aproximativ 1%, față de august-septembrie 2024. Totuși, comparativ cu mai-iunie 2025, ultimele două luni înainte de anunțul oficial despre TVA, tranzacțiile au crescut cu peste 10%.

Recent, TVA pentru locuințele noi s-a schimbat: cota redusă de 9% a fost eliminată, iar cota standard a urcat de la 19% la 21%.

Chiar și așa, datele ANCPI arată că numărul tranzacțiilor nu a scăzut semnificativ. În august și septembrie 2025 au avut loc 27.800 de tranzacții, cu 10,5% mai multe decât cele 25.200 din mai și iunie 2025, înainte de anunțul oficial din 2 iulie. Numărul tranzacțiilor din august-septembrie 2025 a fost aproape la fel ca în aceeași perioadă a anului trecut (-0,9%). În mai-iunie 2025 au fost cu 8,4% mai multe tranzacții decât în mai-iunie 2024.

„După majorarea TVA, cumpărătorii sunt ușor mai precauți, aspect reflectat și în datele Storia: numărul de contactări directe pentru anunțurile publicate pe platformă a scăzut cu 2%, evoluție similară celei indicate de datele publice, care arată o diminuare de 1% a numărului de tranzacții. Pe de altă parte, interesul pentru căutarea de locuințe rămâne ridicat, numărul de vizualizări pentru anunțuri fiind mai mare cu 25% în august-septembrie 2025 față de perioada similară a anului trecut, chiar dacă, de această dată, anunțurile convertesc mai puțin”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

Luna iulie 2025 a fost specială pe piața imobiliară, pentru că a fost ultima lună în care cumpărătorii de locuințe noi au putut beneficia de TVA redus de 9% și de vechea cotă standard de 19%. În iulie 2025 s-au făcut 17.300 de tranzacții, cu 17% mai multe decât în iulie 2024 și cu 35% mai multe decât în iunie 2025.

În august 2025, tranzacțiile au scăzut cu 17% față de iulie. Iulie 2025 a fost cea mai bună lună pentru vânzări de după martie 2022, când s-au înregistrat 17.900 de tranzacții.

În septembrie, în România s-au făcut 13.400 de tranzacții imobiliare, cu 6,4% mai puține decât în septembrie 2024.

Bucureștiul a avut o scădere asemănătoare, cu 7,4%, ajungând la aproape 3.900 de tranzacții. Dintre orașele mari, doar Timiș a avut o scădere mai mică decât media națională (-4,3%, 860 de tranzacții). Cluj (-18,8%), Constanța (-15,2%), Iași (-32%) și Ilfov (-13,8%) au avut scăderi mai mari. În plus, toate județele mari au avut sub 1.000 de tranzacții în septembrie.

În primele nouă luni ale anului, numărul de tranzacții imobiliare a fost foarte aproape de cel din aceeași perioadă a anului trecut: peste 119.600, cu o scădere nesemnificativă de 0,4%.

Cea mai mare piață este București, cu aproape 34.800 de tranzacții, în scădere cu 4,5% față de ianuarie-septembrie 2024.

În schimb, principalele județe au avut în general creșteri: Constanța – 7.500 de tranzacții (+17,5%), Cluj – 7.200 (+7,1%), Ilfov – aproape 6.800 (+2,2%).

Iași a scăzut cu 22,4% la 5.400 de tranzacții, iar Timiș a avut 7.300 de tranzacții (-2,8%).

Chiar dacă tranzacțiile imobiliare au scăzut, în septembrie numărul ipotecilor active a crescut cu 9,2%, depășind 7.600. În București sunt aproximativ 2.300 de ipoteci active, în creștere cu 7,6% față de septembrie 2024.

În marile județe, evoluțiile au fost diferite: Iași (+36,5%) și Timiș (+17,7%) au avut creșteri mari, în timp ce Cluj (-15,8%) și Constanța (-6,7%) au avut scăderi semnificative.

În august și septembrie, după majorarea TVA, au fost peste 15.500 de ipoteci active, cu 11,8% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut și cu 7,1% mai multe decât în mai-iunie 2025. În mai-iunie 2025, numărul ipotecilor active a fost aproape 14.500, cu 19,3% peste nivelul din mai-iunie 2024.

În primele trei trimestre ale anului, au fost peste 68.500 de ipoteci active, cu 12,3% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. București (+3,3%), Cluj (+21,7%) și Timiș (+27%) au avut creșteri, Constanța a rămas aproape neschimbată (+0,8%), iar Iași a scăzut (-23,1%).

Numărul raportat de ANCPI include și creditele ipotecare de refinanțare, deși nu se oferă statistici separate. Mulți aleg refinanțarea pentru a beneficia de dobânzi fixe pe 3-5 ani.

BNR a menținut dobânda de politică monetară la 6,5% în ședința din 8 octombrie, fără schimbări din august 2024, motivând decizia prin creșterea inflației, eliminarea prețurilor plafonate la energie și majorarea TVA la 11% și 21%.

Indicele ROBOR la 3 luni este 6,48%, ușor sub 6,54% din septembrie, și se folosește pentru creditele acordate înainte de 1 mai 2019. Indicele IRCC, folosit pentru creditele după 1 mai 2019, a ajuns la 6,06%, cea mai mare valoare de la introducerea lui, cu 0,51 puncte mai mult decât înainte, valabil pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025.

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele despre autorizațiile de construire pentru luna august. La nivel național au fost eliberate aproximativ 3.500 de autorizații (+4,4%), dintre care aproape 1.100 în orașe (+8,8%) și 2.400 în mediul rural (+2,5%). Totuși, suprafața totală autorizată în august a scăzut cu 3,7%, la aproape 779.000 m². În orașe, suprafața autorizată a scăzut cu 14,6% la 369.000 m², iar în mediul rural a crescut cu 8,9% la 410.000 m².

În perioada iunie-august 2025, numărul autorizațiilor a crescut la aproape 10.700 (+9,9%), cu 3.100 în orașe (+5,5%) și peste 7.500 în rural (+11,9%). Suprafața totală autorizată în această perioadă a crescut cu 30,3%, la 2,89 milioane m²: 1,6 milioane m² în orașe (+44%) și 1,3 milioane m² în rural (+16,2%).

De la începutul anului, creșterile s-au menținut: în primele 8 luni au fost 24.800 de autorizații (+4,4%), dintre care 7.400 în orașe (+2,2%) și 17.400 în rural (+5,4%). Suprafața totală autorizată a depășit 6 milioane m² (+9,8% față de anul trecut), împărțită aproape egal între urban (3,1 milioane m²) și rural (2,98 milioane m²).

În primele 8 luni ale anului au fost autorizate 53.700 de locuințe, cu 9,4% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe locuințe autorizate sunt în Ilfov (7.500, +30,6%), București (6.800, +13,9%) și Timiș (peste 4.000, +26,8%), în timp ce în Constanța se vor construi aproape 3.600 de locuințe (-15,7%).

BNR arată că în septembrie 2025 euro a avut o valoare medie de 5,0737 lei, în creștere ușoară față de august 2025 (5,0654 lei) și cu 2% mai mare decât în septembrie 2024 (4,9743 lei).