Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 1% după majorarea TVA
În primele două luni după ce TVA a crescut, numărul de tranzacții imobiliare pentru locuințe individuale a scăzut puțin, cu aproximativ 1%, față de august-septembrie 2024. Totuși, comparativ cu mai-iunie 2025, ultimele două luni înainte de anunțul oficial despre TVA, tranzacțiile au crescut cu peste 10%.
Recent, TVA pentru locuințele noi s-a schimbat: cota redusă de 9% a fost eliminată, iar cota standard a urcat de la 19% la 21%.
Chiar și așa, datele ANCPI arată că numărul tranzacțiilor nu a scăzut semnificativ. În august și septembrie 2025 au avut loc 27.800 de tranzacții, cu 10,5% mai multe decât cele 25.200 din mai și iunie 2025, înainte de anunțul oficial din 2 iulie. Numărul tranzacțiilor din august-septembrie 2025 a fost aproape la fel ca în aceeași perioadă a anului trecut (-0,9%). În mai-iunie 2025 au fost cu 8,4% mai multe tranzacții decât în mai-iunie 2024.
„După majorarea TVA, cumpărătorii sunt ușor mai precauți, aspect reflectat și în datele Storia: numărul de contactări directe pentru anunțurile publicate pe platformă a scăzut cu 2%, evoluție similară celei indicate de datele publice, care arată o diminuare de 1% a numărului de tranzacții.
Pe de altă parte, interesul pentru căutarea de locuințe rămâne ridicat, numărul de vizualizări pentru anunțuri fiind mai mare cu 25% în august-septembrie 2025 față de perioada similară a anului trecut, chiar dacă, de această dată, anunțurile convertesc mai puțin”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).
Luna iulie 2025 a fost specială pe piața imobiliară, pentru că a fost ultima lună în care cumpărătorii de locuințe noi au putut beneficia de TVA redus de 9% și de vechea cotă standard de 19%. În iulie 2025 s-au făcut 17.300 de tranzacții, cu 17% mai multe decât în iulie 2024 și cu 35% mai multe decât în iunie 2025.
În august 2025, tranzacțiile au scăzut cu 17% față de iulie. Iulie 2025 a fost cea mai bună lună pentru vânzări de după martie 2022, când s-au înregistrat 17.900 de tranzacții.
În septembrie, în România s-au făcut 13.400 de tranzacții imobiliare, cu 6,4% mai puține decât în septembrie 2024.
Bucureștiul a avut o scădere asemănătoare, cu 7,4%, ajungând la aproape 3.900 de tranzacții. Dintre orașele mari, doar Timiș a avut o scădere mai mică decât media națională (-4,3%, 860 de tranzacții). Cluj (-18,8%), Constanța (-15,2%), Iași (-32%) și Ilfov (-13,8%) au avut scăderi mai mari. În plus, toate județele mari au avut sub 1.000 de tranzacții în septembrie.
Piața imobiliară în primele nouă luni ale anului
În primele nouă luni ale anului, numărul de tranzacții imobiliare a fost foarte aproape de cel din aceeași perioadă a anului trecut: peste 119.600, cu o scădere nesemnificativă de 0,4%.
Cea mai mare piață este București, cu aproape 34.800 de tranzacții, în scădere cu 4,5% față de ianuarie-septembrie 2024.
În schimb, principalele județe au avut în general creșteri: Constanța – 7.500 de tranzacții (+17,5%), Cluj – 7.200 (+7,1%), Ilfov – aproape 6.800 (+2,2%).
Iași a scăzut cu 22,4% la 5.400 de tranzacții, iar Timiș a avut 7.300 de tranzacții (-2,8%).
Numărul de ipoteci este în continuare în creștere
Chiar dacă tranzacțiile imobiliare au scăzut, în septembrie numărul ipotecilor active a crescut cu 9,2%, depășind 7.600. În București sunt aproximativ 2.300 de ipoteci active, în creștere cu 7,6% față de septembrie 2024.
În marile județe, evoluțiile au fost diferite: Iași (+36,5%) și Timiș (+17,7%) au avut creșteri mari, în timp ce Cluj (-15,8%) și Constanța (-6,7%) au avut scăderi semnificative.
În august și septembrie, după majorarea TVA, au fost peste 15.500 de ipoteci active, cu 11,8% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut și cu 7,1% mai multe decât în mai-iunie 2025. În mai-iunie 2025, numărul ipotecilor active a fost aproape 14.500, cu 19,3% peste nivelul din mai-iunie 2024.
În primele trei trimestre ale anului, au fost peste 68.500 de ipoteci active, cu 12,3% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. București (+3,3%), Cluj (+21,7%) și Timiș (+27%) au avut creșteri, Constanța a rămas aproape neschimbată (+0,8%), iar Iași a scăzut (-23,1%).
Numărul raportat de ANCPI include și creditele ipotecare de refinanțare, deși nu se oferă statistici separate. Mulți aleg refinanțarea pentru a beneficia de dobânzi fixe pe 3-5 ani.
BNR a menținut dobânda de politică monetară la 6,5% în ședința din 8 octombrie, fără schimbări din august 2024, motivând decizia prin creșterea inflației, eliminarea prețurilor plafonate la energie și majorarea TVA la 11% și 21%.
Indicele ROBOR la 3 luni este 6,48%, ușor sub 6,54% din septembrie, și se folosește pentru creditele acordate înainte de 1 mai 2019. Indicele IRCC, folosit pentru creditele după 1 mai 2019, a ajuns la 6,06%, cea mai mare valoare de la introducerea lui, cu 0,51 puncte mai mult decât înainte, valabil pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2025.
Autorizațiile de construire în august 2025
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele despre autorizațiile de construire pentru luna august. La nivel național au fost eliberate aproximativ 3.500 de autorizații (+4,4%), dintre care aproape 1.100 în orașe (+8,8%) și 2.400 în mediul rural (+2,5%). Totuși, suprafața totală autorizată în august a scăzut cu 3,7%, la aproape 779.000 m². În orașe, suprafața autorizată a scăzut cu 14,6% la 369.000 m², iar în mediul rural a crescut cu 8,9% la 410.000 m².
În perioada iunie-august 2025, numărul autorizațiilor a crescut la aproape 10.700 (+9,9%), cu 3.100 în orașe (+5,5%) și peste 7.500 în rural (+11,9%). Suprafața totală autorizată în această perioadă a crescut cu 30,3%, la 2,89 milioane m²: 1,6 milioane m² în orașe (+44%) și 1,3 milioane m² în rural (+16,2%).
De la începutul anului, creșterile s-au menținut: în primele 8 luni au fost 24.800 de autorizații (+4,4%), dintre care 7.400 în orașe (+2,2%) și 17.400 în rural (+5,4%). Suprafața totală autorizată a depășit 6 milioane m² (+9,8% față de anul trecut), împărțită aproape egal între urban (3,1 milioane m²) și rural (2,98 milioane m²).
În primele 8 luni ale anului au fost autorizate 53.700 de locuințe, cu 9,4% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe locuințe autorizate sunt în Ilfov (7.500, +30,6%), București (6.800, +13,9%) și Timiș (peste 4.000, +26,8%), în timp ce în Constanța se vor construi aproape 3.600 de locuințe (-15,7%).
BNR arată că în septembrie 2025 euro a avut o valoare medie de 5,0737 lei, în creștere ușoară față de august 2025 (5,0654 lei) și cu 2% mai mare decât în septembrie 2024 (4,9743 lei).