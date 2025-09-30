În septembrie 2025, odată cu revenirea studenților și pregătirile pentru noul an universitar, piața chiriilor a înregistrat o creștere semnificativă a ofertei: numărul locuințelor disponibile la închiriere a urcat cu 42% față de aceeași lună a anului trecut, arată datele Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România.

Deși prețurile au crescut, interesul pentru închirieri s-a menținut, chiar dacă contactările directe dintre chiriași și proprietari au scăzut cu 8% comparativ cu septembrie 2024. În schimb, numărul de vizualizări de pagini a crescut cu 6%, ceea ce indică faptul că persoanele interesate continuă să caute locuințe, dar compară mai atent opțiunile disponibile. Creșterea ofertei a fost susținută și de proprietari și agenții imobiliari, care au listat mai multe apartamente pe Storia.

Datele arată că durata medie de publicare a unui anunț a scăzut cu 15% față de anul trecut, ceea ce sugerează că apartamentele care corespund criteriilor de căutare se închiriază mai rapid. În prezent, Storia listează peste 29.000 de imobile de închiriat la nivel național, dintre care peste 10.000 doar în București.

„Lunile august și septembrie sunt în mod tradițional perioade de vârf pentru piața chiriilor, datorită revenirii din vacanță și începutului anului universitar. În perioada următoare ne așteptăm la o temperare a ritmului, dar evoluția pieței va fi influențată de contextul economic și de efectele măsurilor fiscale. În acest moment, putem vorbi de un climat de așteptare, în care oamenii analizează atent deciziile pe care le iau”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

În Capitală, prețurile medii ale chiriilor au rămas relativ stabile față de luna precedentă, dar sunt mai mari comparativ cu septembrie 2024. Garsonierele au ajuns la 403 euro (+9% față de 2024), apartamentele cu două camere la 602 euro (+4%), iar cele cu trei camere la 831 euro (+5%). Sectorul 1 continuă să fie cel mai scump, cu o medie de 792 euro, urmat de Sectorul 2 cu 676 euro. La polul opus se află Sectorul 6 (521 euro) și Sectorul 4 (534 euro). Cele mai mari creșteri anuale s-au înregistrat la garsonierele din Sectorul 4 (+14%), iar variații lunare semnificative au fost în Sectorul 5 (+9% la garsoniere și +8% la apartamentele cu trei camere).

În marile orașe, evoluția chiriilor a fost următoarea:

Cluj-Napoca : garsoniere 420 euro (+5%), două camere 600 euro, trei camere 750 euro;

: garsoniere 420 euro (+5%), două camere 600 euro, trei camere 750 euro; Constanța : garsoniere 350 euro (+13%), două camere 500 euro, trei camere 750 euro (+16%);

: garsoniere 350 euro (+13%), două camere 500 euro, trei camere 750 euro (+16%); Brașov : garsoniere 380 euro (+9%), două camere 520 euro (+4% față de august), trei camere 600 euro;

: garsoniere 380 euro (+9%), două camere 520 euro (+4% față de august), trei camere 600 euro; Craiova : garsoniere 300 euro (+7%), două camere 420 euro (+5%), trei camere 550 euro (+10%);

: garsoniere 300 euro (+7%), două camere 420 euro (+5%), trei camere 550 euro (+10%); Iași : garsoniere 370 euro (+6%), două camere 450 euro (-2% față de august), trei camere 580 euro (+7%);

: garsoniere 370 euro (+6%), două camere 450 euro (-2% față de august), trei camere 580 euro (+7%); Timișoara : garsoniere 300 euro (+7%), două camere 450 euro (+7%), trei camere 500 euro;

: garsoniere 300 euro (+7%), două camere 450 euro (+7%), trei camere 500 euro; Oradea : garsoniere 270 euro (+8%), două camere 420 euro, trei camere 500 euro;

: garsoniere 270 euro (+8%), două camere 420 euro, trei camere 500 euro; Sibiu : garsoniere 300 euro, două camere 400 euro, trei camere 500 euro (fără modificări);

: garsoniere 300 euro, două camere 400 euro, trei camere 500 euro (fără modificări); Arad: garsoniere 220 euro, două camere 360 euro (+3%), trei camere 450 euro (-3%).

Analiza face parte din inițiativa „Drumul inteligent spre acasă” a Storia, care urmărește să ofere transparență pe piața imobiliară și să sprijine chiriașii, proprietarii, agenții și dezvoltatorii în luarea deciziilor în cunoștință de cauză.