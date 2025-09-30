Studiul arată că decizia de a închiria s-a transformat într-o greșeală strategică extrem de costisitoare, deoarece chiriașii suportă atât costurile directe ale chiriei, cât și pierderile generate de creșterea spectaculoasă a prețurilor proprietăților.

Analiza se concentrează pe garsonierele noi din București, construite după 2010. În 2015, prețul mediu de achiziție pentru o astfel de locuință era de 30.838 de euro. În același timp, o persoană care a locuit în chirie plătind 360 de euro pe lună a cheltuit în total 43.200 de euro pe parcursul celor 10 ani.

Astfel, suma totală plătită pe chirie depășește deja valoarea de achiziție a proprietății din 2015, ceea ce înseamnă că banii cheltuiți lunar ar fi fost suficienți pentru a cumpăra un apartament care, între timp, și-a dublat valoarea.

Aceeași garsonieră, care în 2015 costa 30.838 de euro, valorează în 2025 în medie 61.497 de euro, o creștere de 99,37%. Chiriașii se confruntă astfel cu două pierderi majore: au plătit peste 43.000 de euro fără să acumuleze patrimoniu și trebuie să plătească aproape dublu pentru a cumpăra astăzi aceeași locuință. Diferența totală de patrimoniu între cei care au cumpărat în 2015 și cei care au stat în chirie se ridică la peste 73.800 de euro.

Datele înregistrate de platforma Imobiliare sunt confirmate și de Buletinul statistic de prețuri al Institutului Național de Statistică (INS), care arată o creștere de peste 60% a prețurilor rezidențiale la nivel național în ultimii 10 ani.

Raportul evidențiază că, în contextul pieței imobiliare în creștere, amânarea deciziei de achiziție și alegerea chiriei s-au dovedit a fi decizii financiare extrem de păguboase. Stabilitatea și potențialul de creștere a averii oferite de deținerea unei proprietăți depășesc cu mult beneficiile pe termen scurt ale chiriei, transformând proprietatea într-un mecanism esențial de construire a averii personale.