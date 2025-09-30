easySales a lansat o nouă ediție a raportului anual „Radiografia eCommerce în România”, care analizează comportamentele de consum online ale românilor. Studiul relevă că inteligența artificială, în special ChatGPT, devine tot mai populară în procesul de comparare a produselor.

Potrivit raportului, 19% dintre români folosesc frecvent ChatGPT sau alte AI-uri pentru a compara produse, 32% le încearcă ocazional, iar un sfert sunt curioși, dar încă nu le-au testat. Dintre toate sistemele AI, ChatGPT conduce detașat cu 82% din preferințe, urmat de Gemini (13%) și alte platforme precum Grok, Claude sau DeepSeek (sub 3%).

În ciuda popularității AI, Google rămâne principalul canal de informare, cu 72% dintre români consultând recenzii și informații despre produse prin motorul de căutare. Totodată, familia și prietenii rămân cea mai de încredere sursă în luarea deciziilor de cumpărare online (77,6%).

Studiul arată și impactul creșterii prețurilor: 25% dintre români au redus drastic cheltuielile online, 39% moderat, iar un sfert nu au schimbat nivelul achizițiilor. În plus, social media influențează semnificativ deciziile de cumpărare, 58,3% dintre respondenți achiziționând produse doar pentru că le-au văzut pe platformele sociale.

Alte concluzii importante ale studiului evidențiază că 61,6% dintre români verifică informațiile primite din Social Media sau de la AI cu surse oficiale, demonstrând o atenție sporită la acuratețea datelor înainte de a lua o decizie de cumpărare. În același timp, 59,8% își stabilesc bugetul pentru cumpărături online în funcție de reduceri, iar 82,9% sunt mai atenți la costurile de livrare, ceea ce arată o adaptare a comportamentului de consum la contextul economic actual. Studiul mai arată că 66,7% dintre respondenți pot distinge conținutul generat de AI în descrierile produselor, semn că românii devin tot mai pricepuți în utilizarea tehnologiilor digitale pentru informare și decizie.

Raportul subliniază un comportament de cumpărare online tot mai informat și precaut, în care tehnologia AI și Social Media joacă un rol tot mai important, însă încrederea tradițională în Google și în recomandările personale rămâne solidă, confirmând că românii combină sursele moderne de informație cu metodele clasice pentru a lua cele mai bune decizii de cumpărare.