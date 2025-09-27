Omul de afaceri Cristian Sima a transmis un avertisment privind anunțul făcut de OpenAI, Nvidia, Microsoft și Oracle, care au pus pe masă cel mai ambițios plan de infrastructură tehnologică din istorie.

Investiția de 850 de miliarde de dolari vizează construcția unor centre de date pentru inteligența artificială. Sima spune că modelul de finanțare seamănă suspect de mult cu schemele circulare întâlnite în marile falimente financiare și atrage atenția că investitorii individuali ar trebui să fie foarte precauți.

El a subliniat că suma echivalează cu opt bugete ale României sau cu PIB-ul anual al Germaniei. A mai arătat că același entuziasm exagerat a existat și în alte momente de pe piețele financiare, precum falimentul Enron din 2001 sau bula dot-com din anii ’90. În opinia sa, între potențialul real al inteligenței artificiale și speculația financiară de astăzi există o diferență majoră.

Cristian Sima a atras atenția că Nvidia investește în OpenAI, OpenAI cumpără cipuri de la Nvidia, Oracle închiriază servere, iar SoftBank finanțează întregul proces. Astfel, banii se rotesc în același cerc, creând o iluzie de creștere organică. El a spus că, pentru investitorii individuali, mesajul rămâne clar: prudență la salturile spectaculoase de evaluare, precum creșterile de 40% într-o singură zi.

„850 de miliarde de dolari. Cea mai mare investiție din istoria omenirii. Sam Altman de la OpenAI, alături de giganții Nvidia, Microsoft și Oracle, au anunțat un plan ambițios: construirea a 17 centrale nucleare doar pentru a alimenta centrele de date ale inteligenței artificiale. Pentru perspectivă, această sumă echivalează cu opt bugete ale României sau cu ceea ce Germania produce într-un an întreg. Dar să nu ne lăsăm orbiti de cifrele spectaculoase. Am mai văzut asemenea entuziasm în piață – la Enron în 2001, la dot-com-uri la sfârșitul anilor ’90. Aceeași euforie, aceleași promisiuni de revoluție tehnologică, aceeași concentrare masivă de capital. Modelul de finanțare seamănă suspect de mult cu schemele circulare pe care le-am studiat în marile falimente financiare. Nvidia investește în OpenAI, OpenAI cumpără cipuri de la Nvidia, Oracle închiriază spațiu pentru servere, Softbank finanțează totul. Aceiași bani se plimbă în cerc, creând o iluzie de creștere organică. Nu spun că inteligența artificială nu va schimba lumea. O va face, fără îndoială. Dar între potențialul pe termen lung și speculația de azi există o diferență enormă. Pentru investitorii individuali, mesajul meu rămâne constant: atenție la creșterile de 40% într-o zi, ca la Oracle. Atenție la evaluările care depășesc PIB-ul unor țări întregi. Istorie se repetă, doar jucătorii se schimbă. Cine nu învață din trecut este condamnat să îl repete”, a transmis omul de afaceri Cristian Sima.

OpenAI, împreună cu partenerii săi Nvidia, Oracle și SoftBank, a confirmat că pregătește o expansiune fără precedent. Valoarea totală a proiectului este estimată la 850 de miliarde de dolari, bani destinați construirii unor centre de date gigantice care să necesite energia produsă de 17 centrale nucleare.

Sam Altman, CEO al OpenAI, a declarat pentru CNBC că ritmul de dezvoltare al inteligenței artificiale cere o infrastructură uriașă, iar proiectul va avea capacitatea de a alimenta echivalentul a peste 13 milioane de locuințe din Statele Unite.

Fiecare centru de date ar urma să coste aproximativ 50 de miliarde de dolari, iar investiția totală se apropie de jumătate din valoarea globală a pieței de infrastructură AI, conform estimărilor HSBC.

Altman a recunoscut că există îngrijorări privind dimensiunea uriașă a proiectului, dar a respins ideea că ar fi excesiv. El a insistat că ritmul rapid de adoptare a AI face ca o astfel de investiție să fie inevitabilă și că supercomputerele de nouă generație sunt indispensabile pentru viitor.