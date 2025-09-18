Intel, odinioară liderul industriei de semiconductori, trece printr-o perioadă dificilă după ce a ratat tranziția către dispozitive mobile și AI. Luna trecută, administrația Trump a preluat o participație de 10% în companie pentru a-i stabiliza situația financiară. Acum, investiția Nvidia vine ca un sprijin suplimentar, oferind Intel atât capital, cât și șansa unei colaborări directe pe zona de inovație.

Nvidia, cu o capitalizare de piață de peste 4 trilioane de dolari, va achiziționa aproximativ 4% din acțiunile Intel, la un preț de 23,28 dolari pe acțiune. Creșterea spectaculoasă de peste 25% a titlurilor Intel după anunț arată încrederea investitorilor în efectul acestei mișcări, transmite New York Times.

Cele două companii au declarat că vor colabora la dezvoltarea unor cipuri hibride pentru PC-uri și centre de date. Ideea este de a combina expertiza Intel în procesoare (CPU), care coordonează funcțiile unui computer, cu forța Nvidia în procesoare grafice (GPU), esențiale pentru prelucrarea unor cantități uriașe de date.

Astfel de soluții ar putea atrage clienți din domenii care necesită putere masivă de calcul, precum cercetarea sau companiile care operează centre de date. Jensen Huang, directorul general Nvidia, a spus că parteneriatul va „extinde ecosistemele și va pune bazele următoarei ere a computerelor”.

„Apreciem încrederea pe care Jensen și echipa de la Nvidia au arătat-o față de noi prin această investiție și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a inova pentru clienți și a ne dezvolta afacerea”, a declarat CEO Intel, Lip-Bu Tan.

Parteneriatul are loc într-un moment în care China își intensifică eforturile de a deveni mai puțin dependentă de tehnologia americană. Joi, Huawei a anunțat extinderea producției proprii de cipuri pentru A.I., ceea ce ar putea afecta direct poziția dominantă a Nvidia.

În acest context geopolitic tensionat, colaborarea dintre doi giganți americani precum Nvidia și Intel are și o semnificație strategică, nu doar comercială.

Intel a fost mult timp sinonim cu puterea industriei IT, fiind motorul PC-urilor care au definit anii ’90 și 2000. Însă compania a pierdut startul în zona smartphone-urilor și a ratat valul inițial al aplicațiilor A.I.

De cealaltă parte, Nvidia, care producea inițial cipuri pentru console de jocuri, a devenit în prezent compania-cheie pentru revoluția inteligenței artificiale, cu clienți precum OpenAI, Google și Microsoft.