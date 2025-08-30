Compania Nvidia a înregistrat din nou cereri record din partea clienților din domeniul AI și al infrastructurii pentru centrele de date. Totuși, ultimul trimestru a demonstrat că nici giganții piețelor financiare nu sunt feriți de fluctuații.

Veniturile de 46,7 miliarde de dolari și profitul pe acțiune de 1,05 dolari au depășit estimările inițiale. Însă, previziunile pentru trimestrele viitoare nu au corespuns așteptărilor ridicate ale unor investitori. Ceea ce a provocat o scădere a prețului acțiunilor după închiderea burselor. Piețele tind să se concentreze pe deficiențe, dar investitorii cu experiență pot vedea aceste fluctuații pe termen scurt ca pe o oportunitate pe termen lung.

„China a dominat o mare parte a discuțiilor, iar incertitudinea din regiune rămâne o bătaie de cap pentru CEO-ul Jensen Huang și echipa sa”, a precizat Bogdan Maioreanu, analist eToro.

Nvidia a prezentat că în al doilea trimestru nu au existat vânzări de cipuri H20 către clienții din China.

Deși în august 2025 guvernul SUA a acordat licențe pentru livrarea unor cipuri H20 către anumite companii din China, până acum compania „nu a generat venituri în baza acestor licențe”, a explicat Maioreanu.

Practic, dacă situația actuală se menține, Nvidia „ar putea fi incapabilă să creeze un produs competitiv pentru piața centrelor de date din China care să primească aprobarea guvernului SUA” și ar putea fi „efectiv exclusă de la concurența de pe piața chineză pentru centrele de date”.

Analistul a subliniat că, deși Nvidia se confruntă cu restricții în China, „această slăbiciune a fost mai mult decât compensată de creșterea cererii din partea giganților de tehnologie americani aflați în expansiune rapidă”. Vânzările pentru centrele de date au atins 41 de miliarde de dolari, iar veniturile din AI „urmează să se dubleze în acest an”, a adăugat Maioreanu.

El a explicat că Nvidia rămâne „dependentă de doar o mână de clienți”. Dar finanțele solide ale companiei, inclusiv o răscumpărare de acțiuni de 60 de miliarde de dolari și marje de profit de 70%, îi oferă „puterea financiară necesară pentru a continua să conducă cursa AI pe zona de hardware”.

„Jensen Huang este optimist în ceea ce privește viitorul AI, estimând cheltuieli de 3-4 trilioane de dolari pentru infrastructura AI până în 2030”, a spus analistul eToro.

Maioreanu a prezentat și date externe: o analiză McKinsey estimează „investiții de 5,2 trilioane de dolari numai pentru centrele de date AI până în 2030”, iar alte surse ajung „până la aproape 8 trilioane de dolari în unele scenarii accelerate”.

Comentând contextul global, Maioreanu a arătat că „concurența pentru AI este adesea comparată cu o cursă a înarmării tehnologice”. Similar rivalității SUA–URSS din Războiul Rece, acum „asistăm la o rivalitate intensă între națiuni (în special SUA și China). Dar și între companii private precum Google, Microsoft, OpenAI, Meta și giganți chinezi precum Alibaba sau Tencent”.

„Fiecare încearcă să fie primul care atinge următorul nivel de inteligență artificială generală (AGI), considerat apogeul acestei tehnologii”, a precizat Bogdan Maioreanu.

El a explicat apoi că aceasta susține dezvoltarea de modele AI din ce în ce mai complexe, dar vine și cu riscuri. Se referă la limitări geopolitice, consum mare de energie și concurență care poate duce la apariția unor modele mai eficiente și mai ieftine.

Conform comentariului lui Maioreanu, Nvidia a beneficiat până acum de pe urma acestei curse. „Cu vânzări anuale de aproape 200 de miliarde de dolari și o creștere de peste 50% de la an la an, cifrele arată că Nvidia continuă să definească era inteligenței artificiale”.

„În fiecare trimestru, compania trebuie să demonstreze că este în continuare regina AI-ului și, deși evoluția firmei nu a fost fără cusur, și-a păstrat coroana și se pare că nu va renunța la aceasta prea curând”, a adăugat analistul.

„Conform ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, 47% dintre investitorii individuali români și 44% dintre cei globali consideră că ‘cei 7 magnifici’ — Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet (Google), Amazon, Apple și Tesla — vor depăși performanțele pieței în general”, a spus Maioreanu.

Astfel, peste 34% cred că performanța lor va fi „similară cu piața”. De la începutul anului, indicele Mag 7 a crescut cu aproape 12%, în linie cu Nasdaq, în timp ce S&P 500 este ușor sub acest nivel, cu o creștere de 10%.